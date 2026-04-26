Ακρίβεια εκτός ελέγχου: Αλλάζουν επί τα χείρω οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό – Σενάρια ακόμη και για 5%

Σε μια ακόμη φάση έντονης αβεβαιότητας εισέρχεται η ελληνική οικονομία, με το αφήγημα περί αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού να αμφισβητείται ανοιχτά. Και αυτό όχι μόνο από τα στοιχεία, αλλά και από την ίδια την αγορά. Οικονομικοί αναλυτές και παράγοντες της οικονομικής ζωής, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, προειδοποιούν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να εκτιναχθεί ακόμη και στο 5% εφόσον παραταθεί η ενεργειακή κρίση. Ενδεικτική είναι η παρέμβαση του Μιχάλης Σάλλας, ο οποίος σκιαγράφησε ένα ιδιαίτερα δυσμενές σενάριο, πολύ πιο κοντά σε αυτό που ήδη βιώνουν τα νοικοκυριά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι αναθεωρημένες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για πληθωρισμό 3,2% το 2026, από 2,2% προηγουμένως, μόνο καθησυχαστικές δεν μπορούν να θεωρηθούν. Αντιθέτως, αναδεικνύουν τη συστηματική υποτίμηση της έντασης και της διάρκειας του φαινομένου. Οι αρχικές εκτιμήσεις βασίστηκαν σε σενάρια που ήδη έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πορεία των τιμών ενέργειας. Οι προβλέψεις ήθελαν το πετρέλαιο Brent κάτω από τα 90 δολάρια, ωστόσο η αγορά κινείται ήδη πάνω από τα 100, διαψεύδοντας τις βασικές παραδοχές. Η απόκλιση αυτή μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφορών, το οποίο μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Οι επιπτώσεις είναι πλέον εμφανείς στην καθημερινότητα. Τα τρόφιμα, τα καύσιμα και η στέγαση συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις, πιέζοντας τα οικογενειακά εισοδήματα. Σε μια περίοδο όπου οι μισθοί δεν ακολουθούν την ίδια πορεία, η αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται, περιορίζοντας την κατανάλωση και ενισχύοντας το αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας.

Θολές οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια

Την ίδια ώρα, οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια παραμένουν θολές. Η επιστροφή στον στόχο του 2% μετατίθεται χρονικά, με τις εκτιμήσεις για το 2027 να κινούνται ακόμη πάνω από αυτό το επίπεδο. Η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετεί τον πληθωρισμό στο 3,1% για το 2026, υπογραμμίζοντας ότι θα παραμείνει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αλλαγή στη σύνθεση των πληθωριστικών πιέσεων. Αν και η ενέργεια εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, η άνοδος έχει αρχίσει να μεταφέρεται στις υπηρεσίες και κυρίως στη στέγαση, με τα ενοίκια να αυξάνονται σταθερά. Η εξέλιξη αυτή προσδίδει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά στο φαινόμενο, καθιστώντας το πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με παραδοσιακά εργαλεία.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής επισημαίνει επίσης ότι οι πιέσεις είναι πιο επίμονες από τις αρχικές εκτιμήσεις, προειδοποιώντας για ανοδικούς κινδύνους που συνδέονται με την ενεργειακή αστάθεια, τη δυναμική των υπηρεσιών και την αγορά ακινήτων. Ο δομικός πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός, ενισχύοντας την εικόνα μιας παρατεταμένης κρίσης κόστους ζωής.

Τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,9% τον Μάρτιο από 2,7% τον Φεβρουάριο, δείχνοντας ότι οι ανοδικές πιέσεις όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά επανέρχονται με ένταση. Πρόκειται για εξέλιξη που ακυρώνει στην πράξη τα σενάρια γρήγορης εξομάλυνσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν οι προβλέψεις θα αναθεωρηθούν εκ νέου, αλλά πόσο μακριά βρίσκονται ήδη από την πραγματικότητα. Με την αγορά να προειδοποιεί για σενάρια έως και 5% και την καθημερινότητα να επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη πίεση, η ακρίβεια εξελίσσεται σε βασικό μέτωπο για την οικονομία και την κοινωνία.

