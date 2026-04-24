Μ. Σάλλας: Πληθωρισμός στο 5% αν το πετρέλαιο μείνει στα 100 δολάρια, πιέσεις σε ανάπτυξη

Σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης και νέα άνοδο του πληθωρισμού προοιωνίζεται η παραμονή των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Σάλλα, πρόεδρο της Lyktos Group και επίτιμο πρόεδρο της Τράπεζα Πειραιώς, ο οποίος μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως εκτίμησε, σε περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι σε ετήσια βάση, οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 1,5 ποσοστιαία μονάδα, αγγίζοντας το 5% έως το τέλος του έτους, ενώ η ανάπτυξη θα περιοριστεί αισθητά, κοντά στο 1,7%-1,8%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οικονομική μεγέθυνση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 1%.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας και όχι μόνο επιμέρους προϊόντα, επιτείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Μάλιστα, σημείωσε ότι το σενάριο επιδείνωσης με τιμές στα 120 δολάρια θα είχε πολύ πιο έντονες συνέπειες, εκφράζοντας την ελπίδα να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη μέσω διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αγροτοδιατροφικό τομέα, τον οποίο χαρακτήρισε από τους πλέον ευάλωτους, λόγω της αύξησης στο κόστος των λιπασμάτων και των πιθανών ελλείψεων. Όπως προειδοποίησε, χωρίς επαρκή αποθέματα, η αγορά ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ήδη από το φθινόπωρο.

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα, τα χαρακτήρισε θετικά αλλά καθυστερημένα, εκτιμώντας ότι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ ενός προσωρινού παγώματος τιμών ως πιο άμεσου εργαλείου αντιμετώπισης των πιέσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα ως προς την ενεργειακή επάρκεια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ απέδωσε τα υψηλά πλεονάσματα τόσο στη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους όσο και στη μεταβολή της φορολογικής συμπεριφοράς των πολιτών.

Ωστόσο, προειδοποίησε για το επενδυτικό έλλειμμα της χώρας, επισημαίνοντας ότι η απουσία ουσιαστικών ξένων επενδύσεων περιορίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές. Όπως είπε, η εξάρτηση από τον τουρισμό, την κατανάλωση και τις δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί να στηρίξει μακροπρόθεσμα την οικονομία, ιδίως μετά το 2027.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε την ανάγκη για βαθύτερη πολιτική και τραπεζική ενοποίηση, εκφράζοντας ανησυχία ότι χωρίς αυτήν, η Ένωση θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στις νέες κρίσεις.

