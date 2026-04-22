Νέα δέσμη μέτρων 500 εκατ. ευρώ: Ποιοι και πώς θα δουν «ανάσα» στα εισοδήματα και «κούρεμα» στις κατασχέσεις

Στην εξειδίκευση των οκτώ παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, παρουσιάζοντας έναν «οδικό χάρτη» στήριξης που κινείται σε τρεις άξονες: εισόδημα, κόστος ζωής και ιδιωτικό χρέος. Με ένα συνολικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχεται από το πλεόνασμα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε εφάπαξ ενισχύσεις και μόνιμες διαρθρωτικές αλλαγές.

Από το πλεόνασμα έχουν δοθεί ήδη 300 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και σήμερα επιστρέφονται 500 εκατ. ευρώ στην κοινωνία.

Ο υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις πρωτοβουλίες για το ιδιωτικό χρέος, αναφέροντας ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, ενώ οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Επιπλέον, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Σύμφωνα με τον υπουργό, θα καλύπτεται πλέον το 86% των ενοικιαστών.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο, αλλά και στην επιδότηση μέχρι και τον Αύγουστο των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

Το «ξεκλείδωμα» των λογαριασμών και οι 72 δόσεις

Η είδηση που ξεχωρίζει για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες αφορά την άρση των τραπεζικών κατασχέσεων. Πλέον, η κατάσχεση θα αίρεται εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής του και προχωρήσει σε ρύθμιση για το υπόλοιπο ποσό. Παράλληλα:

• Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ανοίγει η πόρτα για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μέτρο που αφορά περίπου 300.000 επιπλέον πολίτες.

• Ρύθμιση 72 δόσεων: Δίνεται νέα δυνατότητα για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Προσοχή όμως: Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση των παλιών χρεών, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει τις τυχόν νέες οφειλές που προέκυψαν μέσα στο 2024.

Ενισχύσεις για συνταξιούχους και οικογένειες

Το πακέτο περιλαμβάνει στοχευμένες «ενέσεις» ρευστότητας:

• Συνταξιούχοι: Περίπου το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών θα λάβει ενίσχυση 250 έως 300 ευρώ. Οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά 420.000 λόγω της διεύρυνσης των κριτηρίων, ενώ το μέτρο καθίσταται πλέον μόνιμο.

• Οικογένειες: Στα τέλη Ιουνίου, χωρίς καμία αίτηση, θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το μέτρο καλύπτει το 80% των οικογενειών με παιδιά (σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά).

Στέγη και Κόστος Ζωής

Στο μέτωπο της ακρίβειας και των παγίων εξόδων:

• Επιστροφή ενοικίου: Το μέτρο διευρύνεται ώστε να καλύπτει πλέον το 86% των ενοικιαστών (περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες).

• Ενέργεια & Παραγωγή: Επεκτείνεται η επιδότηση στο diesel για τον Μάιο, ενώ προβλέπεται επιστροφή 15% στα τιμολόγια λιπασμάτων για τους αγρότες έως τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, οι πόροι αυτοί δεν προέρχονται από υπερφορολόγηση αλλά από τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, με στόχο μια «σταθερή και μετρήσιμη βελτίωση του εισοδήματος» των πολιτών.

