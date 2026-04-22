search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:45
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

Η καταστροφή της ζήτησης φυσικού αερίου που καταγράφεται τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν καθώς οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν μέτρα άμβλυνσης της κρίσης κινδυνεύει να γίνει διαρθρωτική εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Gas Exporting Countries Forum.

Μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού και συμπυκνώματος έχουν τεθεί εκτός της παγκόσμιας αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler — η μεγαλύτερη διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό στη σύγχρονη ιστορία. Χώρες που εξαρτώνται από τις προμήθειες του Κόλπου αντέδρασαν στρεφόμενες στη χρήση άνθρακα και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μιλώντας στη διάσκεψη Invest in African Energy στο Παρίσι, ο Philip Mshelbila –γενικός γραμματέας του οργανισμού που εκπροσωπεί δώδεκα χώρες οι οποίες κατέχουν το 70% του διαπιστωμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου– είπε πως τα μέτρα αυτά είναι προς το παρόν μια βραχυπρόθεσμη απάντηση στην κρίση. «Αν η σύγκρουση τελείωνε σήμερα, ο κόσμος θα ανέκαμπτε σε έξι μήνες με ένα χρόνο. Αλλά αν διαρκέσει έξι μήνες, αυτές οι αντανακλαστικές αλλαγές που βλέπουμε μπορεί να γίνουν διαρθρωτικές», είπε.

Είπε πως το 2026 υποτίθεται ότι θα ήταν μια καθοριστική χρονιά για τον τομέα, με μια σφιχτή παγκόσμια αγορά αερίου να γυρίζει σε υπερπροσφορά. «Σαφώς αυτή η σύγκρουση έχει κάνει κάτι σε αυτό, και δεν είναι ακόμη σαφές αν είναι απλώς μια καθυστέρηση, ή αν όντως αυτός ο κορεσμός θα έρθει ποτέ», είπε ο Μσέλμπιλα.

Η κρίση στον Κόλπο, χαμένη ευκαιρία για την Αφρική

Απευθυνόμενος σε ένα ακροατήριο που περιελάμβανε Αφρικανούς υπουργούς Ενέργειας, ο Μσέλμπιλα είπε πως οι Αφρικανοί παραγωγοί αερίου χάνουν μια ευκαιρία να παρέμβουν και να γεμίσουν το κενό της προσφοράς που προκλήθηκε από διακοπές λειτουργίας στη Μέση Ανατολή και τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας διά μέσου των Στενών του Ορμούζ.

«Δυστυχώς, ενώ ορισμένες αφρικανικές χώρες έχουν πλεονάζουσα ικανότητα (παραγωγής) τόσο σε LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) όσο και σε αέριο μέσω αγωγών, η πλειονότητα αυτών αν όχι όλες δεν παράγουν σε πλήρη ικανότητα», είπε. «Αν κοιτάξετε τους εξαγωγικούς αγωγούς προς την Ευρώπη, από την Αλγερία ή ακόμη από τη Λιβύη, κανένας δεν είναι γεμάτος». Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί της Βόρειας Αμερικής καταλαμβάνουν τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές αερίου, είπε ο Μσέλμπιλα.

«Κανονικά σε μια κατάσταση κρίσης, αυτό είναι μια ευκαιρία. Γεμίστε το! Καταλάβατε την αγορά! Δυστυχώς χάνουμε την ευκαιρία, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία για να γεμίσουμε την υποδομή», είπε. «Τα αποθέματα είναι εκεί, αλλά είναι ακόμη στο έδαφος».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3