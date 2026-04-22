ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
22.04.2026 13:06

Νέα Υόρκη: Στο τσακ δεν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αεροπλάνα πάνω από το αεροδρόμιο – «Διορθώστε την πορεία σας αμέσως»

22.04.2026 13:06
Τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε ένα συγκλονιστικό ατύχημα, αφού δύο αεροπλάνα παραλίγο να συγκρουστούν την στιγμή που προσέγγιζαν τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Δευτέρας (20/4/2026), έχοντας απόσταση μικρότερη των 400 ποδιών το ένα από το άλλο.

Οι πτήσεις της American Airlines και της Air Canada πλησίασαν τον διάδρομο προσγείωσης στη Νέα Υόρκη όταν το αεροπλάνο με αριθμό πτήσης 4464 της Republic Airways έκανε «αναστροφή» και παρέκκλινε από την «προβλεπόμενη πορεία προσέγγισης» λίγο μετά τις 2:30 μ.μ., σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

Το αεροσκάφος στράφηκε κατευθείαν προς τη διαδρομή της πτήσης 554 της Jazz Aviation ενώ αυτή ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, πλησιάζοντας σε απόσταση μικρότερη από το μήκος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου από το αεροσκάφος.

Το Flightradar24 έδειξε ότι το αεροσκάφος της Republic έπεσε ξαφνικά περίπου 600 πόδια σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ πετούσε πάνω από το Λονγκ Μπιτς. Την ίδια στιγμή, το αεροσκάφος της Jazz ανέβηκε απότομα σχεδόν 1.000 πόδια.

Η FAA ανέφερε ότι και τα δύο πληρώματα ανταποκρίθηκαν σωστά στις προειδοποιήσεις του συστήματος, αποτρέποντας αποτελεσματικά μια καταστροφή στον αέρα.

Η Republic Airways, η οποία εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της American Airlines, δήλωσε ότι το πλήρωμα «έλαβε μια συμβουλή», μια ανακοίνωση αποφυγής σύγκρουσης που εκπέμφθηκε από το Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Κυκλοφορίας (TCAS) του αεροσκάφους.

Η προειδοποίηση αυτή θεωρείται η πιο σοβαρή που μπορεί να λάβει ένας πιλότος και συνήθως τους υποχρεώνει είτε να ανέβουν σε ύψος είτε να κατεβούν, προκειμένου να αποφύγουν μια απειλή που πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα.

Η Jazz Aviation, η περιφερειακή αεροπορική εταιρεία που εκτελεί πτήσεις για λογαριασμό της Air Canada, ανέφερε ότι το πλήρωμα έλαβε μια «ειδοποίηση και οδηγίες αντιμετώπισης προειδοποίησης κυκλοφορίας», παράλληλα με άμεσες οδηγίες από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν ασφαλή λίγο πριν τις 3 μ.μ. Η FAA δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα για το περιστατικό που παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

