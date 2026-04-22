Ο νεοεκλεγής ηγέτης της Ουγγαρίας επιδιώκει να αναβιώσει την ισχύ της Κεντρικής Ευρώπης αξιοποιώντας το αυτοκρατορικό παρελθόν της περιοχής. Ο Πέτερ Μαγιάρ, δηλώνει ότι θα εμβαθύνει τους δεσμούς με τα γειτονικά κράτη, ιδιαίτερα την Αυστρία, βασιζόμενος στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς και την κοινή ιστορία που ριζώνει στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία του τέλους του 19ου αιώνα, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

«Κάποτε μοιραζόμασταν την ίδια χώρα και η Αυστρία είναι βασικός οικονομικός εταίρος της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Μαγιάρ μετά τη νίκη του επί του Βίκτορ Όρμπαν στις ουγγρικές εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Θα ήθελα να ενισχύσω τη σχέση μεταξύ Ουγγαρίας και Αυστρίας για ιστορικούς, αλλά και για πολιτιστικούς και οικονομικούς λόγους».

Το όραμα για ένα νέο κεντροευρωπαϊκό μπλοκ

Ο Μαγιάρ κέρδισε τον Όρμπαν υποσχόμενος μια επανεκκίνηση των σχέσεων με την ΕΕ, αλλά οραματίζεται να το πράξει μέσα από ένα ενισχυμένο μπλοκ εθνών υπό την ηγεσία ομοϊδεατών δεξιών ηγετών. Αυτοί οι ηγέτες μοιράζονται κοινή πολιτιστική αντίληψη, οικονομικά συμφέροντα και συντηρητικές απόψεις σε θέματα από τη μετανάστευση έως την ενέργεια. Με την εξαίρεση της Πολωνίας, αυτές οι χώρες παραδοσιακά δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να διατηρήσουν επιχειρηματικούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Ο επερχόμενος ηγέτης πρότεινε τη συγχώνευση της Ομάδας Βίσεγκραντ (Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία) με το σχήμα Σλάφκοφ (Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία). «Πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον κάθε χώρας», δήλωσε, ανακοινώνοντας πως οι πρώτες του επισκέψεις τον Μάιο θα είναι σε Βαρσοβία και Βιέννη.

Ο Τουσκ και τα… μαθήματα οικονομίας

Παρόλο που βλέπει την Αυστρία ως φυσικό σύμμαχο, ο Μαγιάρ επιδιώκει να μάθει από τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ πώς να αποκαταστήσει τη φιλελεύθερη δημοκρατία και να ξεκλειδώσει τα κονδύλια της ΕΕ. Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται:

Η αποδέσμευση 18 δισ. ευρώ από παγωμένα κονδύλια της ΕΕ.

Η πρόσβαση σε 16 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά αμυντικά δάνεια.

Ο τερματισμός του καθημερινού προστίμου 1 εκατ. ευρώ για τη μεταναστευτική πολιτική.

Η «αλλαγή τοπίου» και η Αυστρία

Για τη συντηρητική κυβέρνηση της Αυστρίας, η εμβάθυνση των δεσμών είναι μια παλιά φιλοδοξία που είχε αποτύχει στις αρχές του 2000 λόγω φόβων ηγεμονίας. Τώρα, η πρόταση έρχεται από μια πιο σίγουρη Ουγγαρία. Ο Reinhold Lopatka, ευρωβουλευτής του αυστριακού κυβερνώντος κόμματος, σημείωσε ότι η συνεργασία με τον Όρμπαν είχε γίνει πλέον αδύνατη, αλλά το τοπίο αλλάζει.

Οι βάσεις τέθηκαν ήδη από τον Φεβρουάριο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, σε συνάντηση του Μαγιάρ με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Οι δύο χώρες είναι οικονομικά αλληλένδετες: η Αυστρία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ουγγαρία (11,7 δισ. ευρώ), ενώ 134.000 Ούγγροι εργάζονται στην Αυστρία.

Οι συγκλίσεις και τα «αγκάθια»

Παρά τη σύγκλιση, παραμένουν «αγκάθια». Στο θέμα της Ουκρανίας, η Αυστρία και η Πολωνία στηρίζουν την πρόσθετη βοήθεια, ενώ η Ουγγαρία του Μαγιάρ, αν και δεν αναμένεται να θέτει εμπόδια, συντάσσεται με την Τσεχία και τη Σλοβακία στην άρνηση υποστήριξης του δανειακού πακέτου των 90 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, οι ειδικοί, όπως ο πολιτικός επιστήμονας Reinhard Heinisch, τονίζουν ότι τα κοινά συμφέροντα στην υποδομή και τα κονδύλια συνοχής είναι ισχυρότερα. Η εμπειρία του Μαγιάρ ως διπλωμάτης στις Βρυξέλλες για μια δεκαετία του δίνει το πλεονέκτημα να κατανοεί τη «μηχανή» της ΕΕ. Όπως καταλήγει ο καθηγητής Stefano Bottoni: «Αν θέλεις να είσαι αντίβαρο στις μεγάλες χώρες —Γαλλία, Γερμανία— τότε πρέπει να ενώσεις τις δυνάμεις σου».

