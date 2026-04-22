Nέα Υόρκη: Aρκουδάκι σκαρφάλωσε σε δέντρο – Στήθηκε ολοκληρη επιχείρηση για να μπορέσουν να το κατεβάσουν (video)

Ένα μαύρο αρκουδάκι προκάλεσε αναστάτωση σε γειτονιά του Όλμπανι της Νέας Υόρκης, όταν σκαρφάλωσε σε δέντρο και παρέμεινε εκεί για αρκετές ώρες, κινητοποιώντας αστυνομικές δυνάμεις και ειδικούς της άγριας ζωής που επιχείρησαν να το κατεβάσουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη New York Post, το νεαρό ζώο ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα), φτάνοντας σε ύψος λίγο χαμηλότερο από παρακείμενη διώροφη κατοικία.

Όταν η αρκούδα παρέμενε στο ίδιο σημείο και μετά την ανατολή του ήλιου, κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τις Αρχές, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια του ζώου αλλά και της γειτονιάς.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, σε συνεργασία με συνεργείο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, προκειμένου να σχεδιάσουν τον ασφαλέστερο τρόπο απομάκρυνσης της αρκούδας και επανένταξής της στο φυσικό της περιβάλλον, στα Όρη Κάτσκιλ.

Οι Αρχές τοποθέτησαν μεγάλο δίχτυ και προστατευτικά στρώματα κάτω από το δέντρο, ώστε να αποτραπεί τραυματισμός του ζώου όταν θα έχανε τη στήριξή του. Η αρκούδα δέχθηκε αναισθητική βολή λίγο πριν το μεσημέρι, ωστόσο χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες μέχρι να δράσει πλήρως το φάρμακο.

NEW: Black bear finally falls from a tree after being tranquilized in an Albany, New York neighborhood.



A crew was seen setting up netting and padding to prevent the bear from getting injured after being tranquilized.



The bear was seen gripping the trunk before falling as the… pic.twitter.com/p9AdBRBjId April 21, 2026

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το ζώο συνέχισε να μετακινείται στα κλαδιά, ανεβαίνοντας ακόμη ψηλότερα και παραμένοντας ξαπλωμένο πάνω στο δέντρο, καθώς οι πολίτες παρακολουθούσαν την επιχείρηση.

Τελικά, ένα από τα κλαδιά στα οποία στηριζόταν έσπασε, με την αρκούδα να χάνει σταδιακά την ισορροπία της.

Αρχικά έπεσε σε χαμηλότερο κλαδί, πριν τελικά χάσει πλήρως τις δυνάμεις της και καταλήξει στο δίχτυ που είχαν τοποθετήσει οι διασώστες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους περιστατικά ενδέχεται να γίνουν συχνότερα το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρκούδες εξέρχονται από τη χειμερία νάρκη και αναζητούν τροφή, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισής τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

