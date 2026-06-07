Καλύβα για Τσουβέλα – Καρύδη: «Είναι η ξεφτίλα της δημόσιας κριτικής από τα μασκοφόρα ερπετά του διαδικτύου» (Video)

Ξέσπασε η Άρια Καλύβα στον αέρα του Open. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη η δημοσιογράφος είπε: «Αυτή η περίπτωση, του Αλέξανδρου Τσουβέλα, δεν αποτυπώνει όλη αυτή την ξεφτίλα της δημόσιας κριτικής από τα μασκοφόρα ερπετά του διαδικτύου;»

»Και θα σας πω ένα παράδειγμα… Αν μιλούσαμε για έναν εφοπλιστή με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και στάτους, θα βαπτιζόταν ως ένας ώριμος έρωτας, ένας μεγάλος έρωτας και θα του έκαναν και υποκλίσεις», πρόσθεσε.

«Βρήκαν όμως αυτό το παιδί της διπλανής πόρτας, το εύκολα προσβάσιμο για να το χλευάσουν και να το κατασπαράξουν, να το ξεσκίσουν. Είδατε, λοιπόν, που έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτή την άθλια δημόσια κριτική των ερπετών;», επισήμανε η Άρια Καλύβα.

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