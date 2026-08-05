Μυστράς: «Δεν ήταν οικονομικό το κίνητρο, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του», λέει ο συνήγορος του 55χρονου που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ψυχολογικούς λόγους και όχι σε οικονομικό όφελος αποδίδει ο συνήγορος του 55χρονου την πράξη του πελάτη του, ο οποίος κρατούσε επί χρόνια τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο του στον Μυστρά, προκειμένου, σύμφωνα με τις κατηγορίες, να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, όπως και εκείνη της επίσης νεκρής μητέρας του.

Ο Άγις Κοκκορός, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι ο 55χρονος αγαπούσε «παθολογικά» τους γονείς του, σημειώνοντας πως αυτό το στοιχείο εξηγεί τη συμπεριφορά του.

«Αυτή η παθολογική του αγάπη εξηγεί πάρα πολλά» ανέφερε ο κ. Κοκκορός, αποδίδοντας την πράξη του 55χρονου σε «ψυχολογικούς λόγους».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πελάτης του αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της πράξης του και ότι θα έπρεπε να είχε φροντίσει για την ταφή του πατέρα του. «Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του, ότι δηλαδή έπρεπε να έχει δώσει μια πρέπουσα ταφή στον πατέρα του» δήλωσε.

Ο κ. Κοκκορός, επικαλούμενος ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας, υποστήριξε επίσης ότι ο 55χρονος ήταν μορφωμένος, είχε περιουσία και πως «δεν ήταν χρηματικό το κίνητρό του» για την πράξη αυτή.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο πελάτης του διώκεται για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς η σύνταξη του πατέρα του ήταν κάτω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, δεν θα οδηγηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή, αλλά θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστών και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Για το γεγονός ότι το ξενοδοχείο όπου έκρυβε τη σορό του πατέρα του ήταν περιφραγμένο με συρματοπλέγματα και διέθετε κάμερες, ο συνήγορος ανέφερε ότι όλα τα σπίτια στην περιοχή έχουν κάμερες για λόγους ασφαλείας, ενώ επιφυλάχθηκε να δώσει περισσότερες απαντήσεις όταν λάβει γνώση της δικογραφίας.

Διαβάστε επίσης:

Σύμη: Στον Γερμανό τουρίστα που είχε χαθεί με άλλους επτά ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

Αττικοβοιωτία: Προς «σφράγιση» το αιολικό πάρκο από όπου ξεκίνησε η φωτιά – Στο «μικροσκόπιο» οι αλλεπάλληλες βλάβες (Video)

«Χτυπήσαμε κάτι, δεν ξέραμε ότι ήταν ελικόπτερο» – Τι κατέθεσε ο διερμηνέας για τη σύγκρουση στην Ψάθα











