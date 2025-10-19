Κλείνει στο Opentv η Άρια Καλύβα: Εντάσσεται στην εκπομπή των Μαλέσκου – Κωνσταντάρα

Στην τελική ευθεία είναι οι συζητήσεις της Άριας Καλύβα με το OPEN για να ενταχθεί στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Πληροφορίες του topontiki.gr αναφέρουν ότι εφόσον προχωρήσουν κανονικά οι συζητήσεις, η δημοσιογράφος με το ξεχωριστό στιλ, τον αντισυμβατικό δυναμισμό και τις προκλητικά αιρετικές απόψεις, θα ξεκινήσει το Σάββατο 26 Οκτωβρίου.

Η Άρια Καλύβα θα βρεθεί στο πάνελ του «Ραντεβού το ΣΚ» δίπλα στην Αλεξάνδρα Τσόλκα και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Θα ενισχύσει και το κομμάτι της ενημέρωσης, καθώς είναι εδώ και πολλά χρόνια καταξιωμένη στο αστυνομικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για συνεργασία της με τη βραδινή εκπομπή του καναλιού, με παρουσιαστές τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Σενάρια που δεν επαληθεύτηκαν.

Διαβάστε επίσης:

«Πάρα Πέντε»: Όλες οι λεπτομέρειες για το επετειακό reunion

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Με αγωγή κατά του ΣΚΑΪ απαντούν Ρέβη – Κουρδής: «Πλέον η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο»