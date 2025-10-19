search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025
19.10.2025

Κλείνει στο Opentv η Άρια Καλύβα: Εντάσσεται στην εκπομπή των Μαλέσκου – Κωνσταντάρα

19.10.2025 15:17
kaliva

Στην τελική ευθεία είναι οι συζητήσεις της Άριας Καλύβα με το OPEN για να ενταχθεί στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Πληροφορίες του topontiki.gr αναφέρουν ότι εφόσον προχωρήσουν κανονικά οι συζητήσεις, η δημοσιογράφος με το ξεχωριστό στιλ, τον αντισυμβατικό δυναμισμό και τις προκλητικά αιρετικές απόψεις, θα ξεκινήσει το Σάββατο 26 Οκτωβρίου.

Η Άρια Καλύβα θα βρεθεί στο πάνελ του «Ραντεβού το ΣΚ» δίπλα στην Αλεξάνδρα Τσόλκα και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Θα ενισχύσει και το κομμάτι της ενημέρωσης, καθώς είναι εδώ και πολλά χρόνια καταξιωμένη στο αστυνομικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για συνεργασία της με τη βραδινή εκπομπή του καναλιού, με παρουσιαστές τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Σενάρια που δεν επαληθεύτηκαν.

