«Ή ο Μπαλάσκας ή εγώ»: Με μήνυμα στη Γραμμέλη διέψευσε η Καλύβα το φημολογούμενο «βέτο»

Μήνυμα για τη φημολογούμενη απαίτησή της αναφορικά με τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» έστειλε η Άρια Καλύβα.

Ακούγοντας την πληροφορία που μεταδόθηκε στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 -σύμφωνα με την οποία βέτο για την παρουσία του αστυνομικού αναλυτή στην εκπομπή λέγοντας: «Ή ο Μπαλάσκας ή εγώ»- η δημοσιογράφος έστειλε μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Ακούσαμε ότι θα είναι η κυρία Άρια Καλύβα στην εκπομπή και μάλιστα έθεσε κι έναν όρο, ότι ή ο Μπαλάσκας ή εγώ», είπε δημοσιογράφος της εκπομπής απευθυνόμενη στον Σταύρο Μπαλάσκα.

«Η Άρια τα είπε αυτά;»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, εμφανώς αιφνιδιασμένος, σχολίασε: «Η Άρια τα είπε αυτά; Το ποιοι θα συμμετέχουν στις εκπομπές, είναι θέμα των καναλιών. Τώρα, μου την μπαίνει πάλι η Άρια, να είναι καλά. Αν έχει αυτή κάτι, δεν πάτε να τη ρωτήσετε; Τραβάτε και ρωτήστε την “έχεις κάτι με τον Μπαλάσκα;”», απάντησε εκείνος εμφανώς αιφνιδιασμένος.

Η απάντηση ήρθε από την ίδια τη δημοσιογράφο που διέψευσε τη φημολογία με μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Εμένα, μου έστειλε μήνυμα η Άρια και μου λέει ότι ποτέ δεν έχει ειπωθεί τέτοιο πράγμα από μένα, είναι ψευδές, το διαψεύδει και οφείλουμε να το σεβαστούμε», είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Συρίγος για Λιάγκα: Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς

Τηλεθέαση Παρασκευής: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου