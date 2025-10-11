«Ή ο Μπαλάσκας ή εγώ»: Με μήνυμα στη Γραμμέλη διέψευσε η Καλύβα το φημολογούμενο «βέτο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μήνυμα για τη φημολογούμενη απαίτησή της αναφορικά με τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» έστειλε η Άρια Καλύβα.
Ακούγοντας την πληροφορία που μεταδόθηκε στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 -σύμφωνα με την οποία βέτο για την παρουσία του αστυνομικού αναλυτή στην εκπομπή λέγοντας: «Ή ο Μπαλάσκας ή εγώ»- η δημοσιογράφος έστειλε μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη.
«Ακούσαμε ότι θα είναι η κυρία Άρια Καλύβα στην εκπομπή και μάλιστα έθεσε κι έναν όρο, ότι ή ο Μπαλάσκας ή εγώ», είπε δημοσιογράφος της εκπομπής απευθυνόμενη στον Σταύρο Μπαλάσκα.
Ο Σταύρος Μπαλάσκας, εμφανώς αιφνιδιασμένος, σχολίασε: «Η Άρια τα είπε αυτά; Το ποιοι θα συμμετέχουν στις εκπομπές, είναι θέμα των καναλιών. Τώρα, μου την μπαίνει πάλι η Άρια, να είναι καλά. Αν έχει αυτή κάτι, δεν πάτε να τη ρωτήσετε; Τραβάτε και ρωτήστε την “έχεις κάτι με τον Μπαλάσκα;”», απάντησε εκείνος εμφανώς αιφνιδιασμένος.
Η απάντηση ήρθε από την ίδια τη δημοσιογράφο που διέψευσε τη φημολογία με μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη.
«Εμένα, μου έστειλε μήνυμα η Άρια και μου λέει ότι ποτέ δεν έχει ειπωθεί τέτοιο πράγμα από μένα, είναι ψευδές, το διαψεύδει και οφείλουμε να το σεβαστούμε», είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.
