Συρίγος για Λιάγκα: Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς

Στον Γιώργο Λιάγκα απάντησε ο Νίκος Συρίγος μετά την κριτική που δέχτηκε από τον πρώτο για τη συνέντευξη Μπισμπίκη.

«Επειδή ήταν πολλά τα θέματα του Λιάγκα. Θα πω κάτι και στον Γιώργο και στην παρέα του. Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς. Αυτό είναι σίγουρα καλύτερο», είπε ο δημοσιογράφος του Mega.

«Με τον διαγωνισμό μπούρδας τρεις ημέρες στην εκπομπή σου Γιώργο μου, αναρωτιέμαι γιατί μιλάνε κάποιοι, όχι γιατί δεν μιλάνε. Να το κοιτάξεις…», διαμήνυσε ο δημοσιογράφος.

