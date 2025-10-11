search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 13:12
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 11:27

Τηλεθέαση Παρασκευής: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου

11.10.2025 11:27
proines-ekpompes-new

Ανατροπές και αλλαγές στην κατάταξη της τηλεθέασης έφερε η Παρασκευή στην πρωινή ζώνη.

Η μέρα ξεκίνησε με την Κοινωνία Ώρα Mega να περνά μπροστά με 20,6% και το Happy Day να ακολουθεί με 17,1%.

Στην πρωινή ζώνη έγινε η ανατροπή με το Breakfast@Star να κατακτά την κορυφή με 13,4% και να αφήνει δεύτερη τη Super Κατερίνα με 12,8%.

Οι Σαββατογεννημένες με 20,5% και το Σόι σου (15,4%) έκαναν τη διαφορά το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα, νικητής αναδείχτηκε ο Τροχός της τύχης (15,3%) με το Live News να ακολουθεί με με 15% και το Chase με 14,9%.

Στην prime time, το Παρά Πέντε νίκησε το νέο πρόγραμμα. Έκανε 15,7% και άφησε πίσω το Να μ’ αγαπάς (14,3%), το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι (13,8%) και το GNTM (12,6%).

Στη late night ζώνη, το Πενήντα πενήντα σημείωσε 11,1% , αφήνοντας δεύτερο το Top Gun και τον Τομ Κρουζ με 10,2%.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Η συνταγή της επιτυχίας: Ένας ιερέας, μία μαμά, λίγο Αιγαίο και τρελοί έρωτες – 5 σίριαλ που σαρώνουν στη νέα σεζόν

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germania_epanapatrismos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Επαναπατρίστηκε αρχαίο κιονοκράνο από τη Γερμανία μετά από 65 χρόνια

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 29χρονης για εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση ανηλίκου μέσω επαιτείας

gaza ekeheiria (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

liagkas_syrigos
MEDIA

Συρίγος για Λιάγκα: Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 13:09
germania_epanapatrismos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Επαναπατρίστηκε αρχαίο κιονοκράνο από τη Γερμανία μετά από 65 χρόνια

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 29χρονης για εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση ανηλίκου μέσω επαιτείας

gaza ekeheiria (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

1 / 3