Τηλεθέαση Παρασκευής: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανατροπές και αλλαγές στην κατάταξη της τηλεθέασης έφερε η Παρασκευή στην πρωινή ζώνη.
Η μέρα ξεκίνησε με την Κοινωνία Ώρα Mega να περνά μπροστά με 20,6% και το Happy Day να ακολουθεί με 17,1%.
Στην πρωινή ζώνη έγινε η ανατροπή με το Breakfast@Star να κατακτά την κορυφή με 13,4% και να αφήνει δεύτερη τη Super Κατερίνα με 12,8%.
Οι Σαββατογεννημένες με 20,5% και το Σόι σου (15,4%) έκαναν τη διαφορά το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα, νικητής αναδείχτηκε ο Τροχός της τύχης (15,3%) με το Live News να ακολουθεί με με 15% και το Chase με 14,9%.
Στην prime time, το Παρά Πέντε νίκησε το νέο πρόγραμμα. Έκανε 15,7% και άφησε πίσω το Να μ’ αγαπάς (14,3%), το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι (13,8%) και το GNTM (12,6%).
Στη late night ζώνη, το Πενήντα πενήντα σημείωσε 11,1% , αφήνοντας δεύτερο το Top Gun και τον Τομ Κρουζ με 10,2%.
Διαβάστε επίσης:
Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Η συνταγή της επιτυχίας: Ένας ιερέας, μία μαμά, λίγο Αιγαίο και τρελοί έρωτες – 5 σίριαλ που σαρώνουν στη νέα σεζόν
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.