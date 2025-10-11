Τηλεθέαση Παρασκευής: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου

Ανατροπές και αλλαγές στην κατάταξη της τηλεθέασης έφερε η Παρασκευή στην πρωινή ζώνη.

Η μέρα ξεκίνησε με την Κοινωνία Ώρα Mega να περνά μπροστά με 20,6% και το Happy Day να ακολουθεί με 17,1%.

Στην πρωινή ζώνη έγινε η ανατροπή με το Breakfast@Star να κατακτά την κορυφή με 13,4% και να αφήνει δεύτερη τη Super Κατερίνα με 12,8%.

Οι Σαββατογεννημένες με 20,5% και το Σόι σου (15,4%) έκαναν τη διαφορά το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα, νικητής αναδείχτηκε ο Τροχός της τύχης (15,3%) με το Live News να ακολουθεί με με 15% και το Chase με 14,9%.

Στην prime time, το Παρά Πέντε νίκησε το νέο πρόγραμμα. Έκανε 15,7% και άφησε πίσω το Να μ’ αγαπάς (14,3%), το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι (13,8%) και το GNTM (12,6%).

Στη late night ζώνη, το Πενήντα πενήντα σημείωσε 11,1% , αφήνοντας δεύτερο το Top Gun και τον Τομ Κρουζ με 10,2%.

