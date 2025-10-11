Η συνταγή της επιτυχίας: Ένας ιερέας, μία μαμά, λίγο Αιγαίο και τρελοί έρωτες – 5 σίριαλ που σαρώνουν στη νέα σεζόν

Η κούρσα (τηλεθέασης) μόλις άρχισε. Σε τελική ανάπτυξη των προγραμμάτων των καναλιών θα απλωθούν μπροστά μας τουλάχιστον τις 35 σειρές. Ζαλάδα που τείνει να λάβει διαστάσεις ιλίγγου αν συνυπολογίσει κάποιος τον πολλαπλασιασμό επιλογών οπτικοακουστικού περιεχομένου στις πάσης φύσεως πλατφόρμες, συνδρομητικές/δορυφορικές και ιντερνετικές.

Οι τηλεθεατές σε κινητικότητα προσπαθούν να έχουν μια ιδέα για το «τι παίζεται φέτος». Άλλοι δεν αλλάζουν γούστα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται μια τάση που πάει να επιβεβαιώσει τη λαϊκή ρήση «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Προσαρμοσμένη στην τηλεοπτική πραγματικότητα θα μπορούσε να παραφραστεί σε «η τηλεοπτική επιτυχία από νωρίς φαίνεται».

Υπάρχουν οι «σταθερές αξίες» αλλά και το «νέο αίμα». Με τα μέχρι τώρα δεδομένα την κούρσα τηλεθέασης οδηγεί ο «Άγιος έρωτας» .Ακαταμάχητη η ίντριγκα με τον «απαγορευμένο» έρωτα του ιερωμένου με την νεαρά, θυγατέρα οικογενείας εξέχουσας κάπου στην επαρχία.

Μαγνήτης τηλεθέασης οι εξελίξεις ανάμεσα στον πατέρα Νικόλαο (Δημήτρης Γκοτσόπουλος) και την Χλόη (Δανάη Παππά). Η Χλόη αισθάνεται προδομένη από τον άνδρα που αγάπησε, καθώς εκείνος της είπε ψέματα για την κόρη της, που ζει και την έδωσε σε άλλη οικογένεια.

Μικρή παρένθεση: οι πιο ώριμοι σε ηλικιά, θυμούνται τον «κακό χαμό» με την αμερικανική σειρά «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας» (στα ‘880) με Ριτσαρντ Τσάμπερλέιν– Ρέιτσελ Ρουόρντ, αλλά και πιο μετά την ελληνική «Άγγιγμα ψυχής» (1998) του αείμνηστου Μανούσου Μανουσάκη με Σταύρο Ζαλμά –Θεοφανία Παπαθωμά. Κλείνει η παρένθεση.

Ο «Άγιος έρωτας» μόνον όταν έχει «απέναντι» μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνας, διεθνούς επιπέδου, εμφανίζεται στην δεύτερη θέση με τα δημοφιλέστερα της Nielsen. Τις τελευταίες ημέρες έχει σταθερά πάνω από 820.000 τηλεθεατές τη φορά.

«Βαρύ πυροβολικό» του ΑΝΤ1 λογίζεται το «Grand Hotel» σταθερή αξία όπως ο «Άγιος έρωτας», έχει διαμορφώσει συνήθεια τηλεθέασης επίσης από πέρσι.

Φέτος, με τον ανταγωνισμό να «αγριεύει», μια έκρηξη στο τηλεοπτικό ξενοδοχείο του ΑΝΤ1 αλλάξει τα δεδομένα για την οικογένεια Γαζή που παλεύει να επιβιώσει μετά την καταστροφή, ενώ νέες ιστορίες μυστηρίου, αγωνίες, ερωτικά δράματα και παιχνίδια εξουσίας είναι στην ημερήσια διάταξη με αποτέλεσμα να συντονίζονται στο σταθμό στην ώρα προβολής της σειράς, τουλάχιστον 710.000 τηλεθεατές κατά μεσο όρο ανα επεισόδιο.

Σειρά εποχής η δραματική «Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» διαμορφώνει χαρακτηριστικά μαγνήτη τηλεθέασης. Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Αλέκος Συσσοβίτης, Αντώνης Καρυστινός και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που γεμίζουν ένα πούλμαν, αναβιώνουν μια εποχή και συστήνουν μια αλλοτινή σκληρή περιοχή του Πειραιά, με κοινωνικές ανισότητες και αντιπαλότητες κι έναν κόσμο που τότε κινείτο στις σκιές.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η εμφάνιση στο Mega της κωμωδία «HOTΕΛ ΕΛVIRA» .

Μόλις τη Δευτέρα κατέβηκε στη μάχη τηλεθέασης του prime time και κάτι καταφέρνει. Δείχνει να έχει τσαγανό αν και κόντρα είδος στα δραματικά τηλεοπτικά μεγαθήρια. Σουρεάλ χαρακτήρες, χιούμορ, έξυπνες ατάκες και ίντριγκα με υφέρποντα έρωτα ανάμεσα στους δύο κεντρικούς χαρακτήρες, σε ένα νησί κάπου στο Αιγαίο, μαζί με σάτιρα γνώριμης ελληνικής νοοτροπίας, εμπνέουν συχνά το γέλιο στην εξέλιξη κάθε επεισοδίου. Προχθές έφθασαν να το παρακολουθούν 550.000 τηλεθεατές- pas mal για νέα -και μάλιστα κωμική- σειρά στην εκκίνησή της.

Η «Γη της ελιάς» αν ήταν ομάδα, στην φανέλα της, πάνω από το σήμα της, θα είχε τρία αστέρια- όσες σεζόν έκανε σερί πρωταθλητισμό τηλεθέασης. Στον φετινό- πέμπτο- κύκλο η δράση έχει πάει… αλλού. Η Αριάδνη κάνει την πρώτη εμβρυομεταφορά κι ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι για να πάρετε μια ιδέα από τα προσεχώς.

Η σειρά μπορεί να απώλεσε την πρωτοκαθεδρία στις τηλεπροτιμήσεις, διατηρεί όμως τον πρωταγωνιστικό ρόλο της και εύκολα καταφέρνει επιδόσεις 6,5% και βάλε.

Από τις νέες προτάσεις μυθοπλασίας- πιο δράμα πεθαίνεις- είναι και η «Να με λες μαμά» (Alpha) η οποία λόγω του δύσκολου και σύνθετου θέματος- ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση ανηλίκου, «οικειοποίηση» παιδιού- που πραγματεύεται δείχνει να κερδίζει σταδιακά την προσοχή τηλεθεατών. Ενδεικτικά το επεισόδιο της Τετάρτης (8/10) προτίμησαν 638.000 τηλεθεατές.

