ΠΟΣΠΕΡΤ: 24ωη απεργία την Τρίτη (14/10) σε κανάλια- ραδιόφωνα για το νέο νομοσχέδιο στα εργασιακά και το  13ώρο 

«Η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης) μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει 24ωρη Απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 από 05.00 έως 05.00 της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές πολιτικές που οδηγούν σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και σε συρρίκνωση των δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν με αγώνες. Η απεργία αποτελεί απάντηση στην αγνόηση των ουσιαστικών αναγκών του κόσμου της μισθωτής εργασίας και στην όξυνση της οικονομικής δυσπραγίας.

Κεντρική διεκδίκηση του αγώνα μας είναι η άμεση απόσυρση του απαράδεκτου εργασιακού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα και πλήττει καίρια τα εργασιακά δικαιώματα. Λέμε «ΟΧΙ ΣΤΟ 13ΩΡΟ» και τονίζουμε ότι ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα – είναι η ζωή μας. Κάθε λεπτό που αφαιρείται από τον ελεύθερο χρόνο μας, κάθε υπερωρία που επιβάλλεται χωρίς επαρκή αποζημίωση και χωρίς συλλογική διαπραγμάτευση, υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας και διαλύει το κοινωνικό κράτος.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει σθεναρά την ανάγκη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως, ως θεμέλιο για την ποιότητα της εργασίας και της ζωής των εργαζομένων.

Παράλληλα, ο κλάδος μας, όπως και το σύνολο της κοινωνίας, πλήττεται από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια που κατατρώει τα εισοδήματα. Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα μεγάλο μέρος των πολιτών να δαπανά πάνω από το 60% του εισοδήματός του για στέγαση και θέρμανση. Διεκδικούμε μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, όπως η διατίμηση στα βασικά τρόφιμα, καθώς και αυξήσεις μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων και την επαναφορά της ρύθμισης του κατώτατου μισθού μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Η ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί τους εργαζόμενους στον χώρο της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, αλλά και όλο τον κόσμο, να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργία.

Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, για την προσιτή στέγη και για ένα ισχυρό δημόσιο και καθολικό σύστημα υγείας. Η ενεργός συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για να ανατρέψουμε τις πολιτικές που υποβαθμίζουν την αξιοπρέπεια στην εργασία και στη ζωή μας.

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου-έκτρωμα του Υπουργείου Εργασίας. Διεκδικούμε :

Έξοδο από το ενιαίο μισθολόγιο με συλλογικές συμβάσεις και πραγματικές αυξήσεις,

Σταθερή εργασία με αξιοπρεπές εισόδημα

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφων που προσλήφθηκαν στη ΝΕΡΙΤ

Επικίνδυνο και ανθυγιεινό επίδομα

Να μπει τέλος στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Όλοι μαζί, εργαζόμενες και εργαζόμενοι, θα βρεθούμε στο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στο Σύνταγμα στις 11:00. Ο αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας συνεχίζεται, και η απεργία αυτή είναι ένα ισχυρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

