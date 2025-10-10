search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:48
search
MENU CLOSE
MEDIA

Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

10.10.2025 11:16

The Nerve: Απρόσμενη υποδοχή για την νεοσύστατη ιστοσελίδα από πρώην εργαζόμενες του Observer

10.10.2025 11:16
the-nerve

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο θρυλικός Τhe Observer, η παλαιότερη Κυριακάτικη εφημερίδα στον πλανήτη (ιδρύθηκε το 1791), πουλήθηκε εν μέσω παρατεταμένων αντιδράσεων από το αναγνωστικό κοινό της και την ευρύτερη αγγλική κοινή γνώμη στον νεοφυή ιντερνετικό όμιλο Tortoise Media από την μέχρι τότε μητρική Guardian Media Group.

Μια ομάδα δημοσιογράφων σχεδόν δέκα μήνες από εκείνη την ταραχώδη μεταβατική περίοδο, ανέβασε στο ιντερνετ την δική της ειδησεογραφική πρόταση thenerve.news η οποία έτυχε απρόσμενα θετικής ανταπόκρισης, σύμφωνα με παρατηρητές του μιντιακού οικοσυστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων στην εκκίνηση είναι μια έρευνα σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Τονι Μπλερ, προτάσεις για τον Πολιτισμό από την βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κιντμαν και μια στήλη από τον δημοφιλή, στο Νησί, Στιούαρτ Λι.

Το The Nerve ίδρυσαν πέντε καταξιωμένες δημοσιογράφοι- γνωστές «υπογραφές» στο αγγλικό αναγνωστικό κοινό-, που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στο πρόσωπικό του Observer και πρόκειται για διακεκριμένη Κάρολ Κάντουολαντρ (γνωστή για τις διεισδυτικές έρευνες της και αρθρογραφία της)  τη Σάρα Ντόναλντσον  (πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια στο τμήμα Γνώμης/Κριτικής στην εφημερίδα) που ηγείται του εγχειρήματος, την Ίμοτζεν Κάρτερ (πρώην αρχισυντάκτρια), την ρεπόρτερ Τζέιν Φέργκιουσον και την Λίνσεϊ Ιρβάιν (πρώην δημιουργική διευθύντρια του Observer).

Η Κάντουολαντρ απολύθηκε από το νέο αφεντικό της και οι άλλες τέσσερις που  δεν θέλησαν να εργάζονται στην εφημερίδα υπο την Tortoise Media, αποχώρησαν στο πλαίσιο εθελούσιας εξόδου, και στο νέο δημοσιογραφικό εγχείρημα τους συνεισφέρουν οικειοθελώς, σε πρώτη φάση, καλύπτοντας τον βιοπορισμό τους από τις αποζημιώσεις που έλαβαν, αναφέρει το Press Gazette.

Στην αρχή της εβδομάδας οι επι πληρωμή συνδρομές υπολογίζονταν κοντά στις 1.200 και τουλάχιστον 10.000 χρήστες είχαν κάνει εγγραφή για να λαμβάνουν το δωρεάν newsletter της νεοσύστατης ειδησεογραφικής ιστοσελίδας. Στο δε Χ το The Nerve έχει ήδη 10.000 φόλοουερς.

Το The Nerve στη λογική του Guardian, έχει «ανοιχτό»-προσβάσιμο για όλους- το περιεχόμενο του, προσκαλεί όποιος επιθυμεί να το υποστηρίξουν με 6,95 λίρες για μηνιαία εγγραφή, ή ως ιδρυτικά μέλη με 250 λίρες το χρόνο- μπορούν και με εφ’ άπαξ δωρεά.

Τα μέλη που πληρώνουν έχουν επιπλέον προνόμια: οι μηνιαίοι συνδρομητές θα έχουν προτεραιότητα στην κράτηση θέσεων για εκδηλώσεις και προσκλήσεις σε διαδικτυακές συζητήσεις «ρωτήστε μας οτιδήποτε» με τους δημοσιογράφους της ιστοσελίδας, ενώ τα ιδρυτικά μέλη θα λάβουν επίσης μια αναφορά στη σελίδα των ιδρυτών και σε ένα έντυπο περιοδικό που προγραμματίζεται για το 2026.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι άνθρωποι κατανοούν την αποστολή μας και μας υποστηρίζουν καθώς ξεκινάμε με μικρά βήματα και χτίζουμε κάτι μαζί με τα μέλη μας. Μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά με μια αξιόλογη αναγνωστών γύρω μας και ανυπομονούμε για τη συνέχεια» δηλώνει η επικεφαλής του καινούργιου ειδησεογραφικού σάιτ, Σάρα Ντόναλντσον.

Διαβάστε επίσης:

Συνέχισε πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (8/10)

ΜEGA: Πίσω από τις κάμερες για ένα παιδί και μια ανήθικη πρόταση για «Μια νύχτα μόνο» (photos)

Αχτύπητος ο «Άγιος έρωτας» παρέμεινε πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (8/10)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
freddie-mercury
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Queen το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο τραγούδι έπαιξε περισσότερο

skai_vidou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

tsipras_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:48
freddie-mercury
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Queen το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο τραγούδι έπαιξε περισσότερο

skai_vidou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

tsipras_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

1 / 3