The Nerve: Απρόσμενη υποδοχή για την νεοσύστατη ιστοσελίδα από πρώην εργαζόμενες του Observer

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο θρυλικός Τhe Observer, η παλαιότερη Κυριακάτικη εφημερίδα στον πλανήτη (ιδρύθηκε το 1791), πουλήθηκε εν μέσω παρατεταμένων αντιδράσεων από το αναγνωστικό κοινό της και την ευρύτερη αγγλική κοινή γνώμη στον νεοφυή ιντερνετικό όμιλο Tortoise Media από την μέχρι τότε μητρική Guardian Media Group.

Μια ομάδα δημοσιογράφων σχεδόν δέκα μήνες από εκείνη την ταραχώδη μεταβατική περίοδο, ανέβασε στο ιντερνετ την δική της ειδησεογραφική πρόταση thenerve.news η οποία έτυχε απρόσμενα θετικής ανταπόκρισης, σύμφωνα με παρατηρητές του μιντιακού οικοσυστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων στην εκκίνηση είναι μια έρευνα σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Τονι Μπλερ, προτάσεις για τον Πολιτισμό από την βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κιντμαν και μια στήλη από τον δημοφιλή, στο Νησί, Στιούαρτ Λι.

Το The Nerve ίδρυσαν πέντε καταξιωμένες δημοσιογράφοι- γνωστές «υπογραφές» στο αγγλικό αναγνωστικό κοινό-, που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στο πρόσωπικό του Observer και πρόκειται για διακεκριμένη Κάρολ Κάντουολαντρ (γνωστή για τις διεισδυτικές έρευνες της και αρθρογραφία της) τη Σάρα Ντόναλντσον (πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια στο τμήμα Γνώμης/Κριτικής στην εφημερίδα) που ηγείται του εγχειρήματος, την Ίμοτζεν Κάρτερ (πρώην αρχισυντάκτρια), την ρεπόρτερ Τζέιν Φέργκιουσον και την Λίνσεϊ Ιρβάιν (πρώην δημιουργική διευθύντρια του Observer).

Η Κάντουολαντρ απολύθηκε από το νέο αφεντικό της και οι άλλες τέσσερις που δεν θέλησαν να εργάζονται στην εφημερίδα υπο την Tortoise Media, αποχώρησαν στο πλαίσιο εθελούσιας εξόδου, και στο νέο δημοσιογραφικό εγχείρημα τους συνεισφέρουν οικειοθελώς, σε πρώτη φάση, καλύπτοντας τον βιοπορισμό τους από τις αποζημιώσεις που έλαβαν, αναφέρει το Press Gazette.

Στην αρχή της εβδομάδας οι επι πληρωμή συνδρομές υπολογίζονταν κοντά στις 1.200 και τουλάχιστον 10.000 χρήστες είχαν κάνει εγγραφή για να λαμβάνουν το δωρεάν newsletter της νεοσύστατης ειδησεογραφικής ιστοσελίδας. Στο δε Χ το The Nerve έχει ήδη 10.000 φόλοουερς.

Το The Nerve στη λογική του Guardian, έχει «ανοιχτό»-προσβάσιμο για όλους- το περιεχόμενο του, προσκαλεί όποιος επιθυμεί να το υποστηρίξουν με 6,95 λίρες για μηνιαία εγγραφή, ή ως ιδρυτικά μέλη με 250 λίρες το χρόνο- μπορούν και με εφ’ άπαξ δωρεά.

Τα μέλη που πληρώνουν έχουν επιπλέον προνόμια: οι μηνιαίοι συνδρομητές θα έχουν προτεραιότητα στην κράτηση θέσεων για εκδηλώσεις και προσκλήσεις σε διαδικτυακές συζητήσεις «ρωτήστε μας οτιδήποτε» με τους δημοσιογράφους της ιστοσελίδας, ενώ τα ιδρυτικά μέλη θα λάβουν επίσης μια αναφορά στη σελίδα των ιδρυτών και σε ένα έντυπο περιοδικό που προγραμματίζεται για το 2026.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι άνθρωποι κατανοούν την αποστολή μας και μας υποστηρίζουν καθώς ξεκινάμε με μικρά βήματα και χτίζουμε κάτι μαζί με τα μέλη μας. Μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά με μια αξιόλογη αναγνωστών γύρω μας και ανυπομονούμε για τη συνέχεια» δηλώνει η επικεφαλής του καινούργιου ειδησεογραφικού σάιτ, Σάρα Ντόναλντσον.

