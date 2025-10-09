Αχτύπητος ο «Άγιος έρωτας» παρέμεινε πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (8/10)

Με βελτιωμένη επίδοση συγκριτικά με αυτή του προηγούμενου 24ώρου, ο «Άγιος έρωτας» και χθες παρέμεινε πρώτη επιλογή των τηλεθεατών.

Παρέμεινε στην θέση του, στο Top 10 της Nielsen, το «Grand Hotel» και στην τρίτη θέση η νέα κοινωνική δραματική σειρά «Να με λες μαμά» διαδέχθηκε την επίσης κοινωνικοδραματική σειρά- εποχής όμως- «Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», του Alpha αμφότερες.

Η «Γη της ελιάς» δείχνει τάση σταθεροποίησης στην τέταρτη θέση, στην οποία τις προηγούμενες ημέρες εναλλασσόταν με τη νέα κωμωδία «HOTΕΛ ΕΛVIRA» του Mega, η οποία στο χθεσινό τηλεβαρόμετρο πλασαρίστηκε στην προτελευταία θέση, υποχωρώντας κατά τις θέσεις σε σχέση με την κατάταξη που είχε στην ακριβώς προηγούμενη ημέρα.

Ανοδική τροχιά μέχρι και χθες δείχνει να παίρνει η- επίσης- νέα πρόταση «Να μ αγαπάς» του Alpha. Την Τετάρτη έφθασε να είναι έκτη επιλογή της ημέρας, αμέσως μετά τον «Τροχό της τύχης», ενώ στην αρχή της εβδομάδας ήταν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, αλλά πιο κάτω.

Στην 10αδα με τις δημοφιλέστερες εκπομπές διατηρήθηκαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος-Celebrity»,το κεντρικό δελτίο του Mega- το μόνο της τυπολογίας του-, ενώ επέστρεψε το «The chase».

