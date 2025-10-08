search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:35
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 19:16

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

08.10.2025 19:16
agios-erotas-new

Η δυναμική που είχαν εμφανίσει προχθές οι σειρές μυθοπλασίας του prime time δεν είχε συνέχεια την Τρίτη. Παρόλα αυτά η κατάταξη στις πρώτες τρεις θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμερου δεν άλλαξε.

Σκάντζα βάρδια όμως στην τέταρτη θέση του Top 10 έκανε χθες η «Γη της ελιάς» καθώς το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» υποχώρησε στην έκτη θέση. Ενδιαμέσως ξεχώρισε και πάλι η ειδική εκδοχή του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Celebrity».

Στη χθεσινή 10άδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας επέστρεψε το «Deal».

Διαβάστε επίσης:

Ο Alpha κέρδισε επειδή στην κόντρα για την τηλεθέαση… έχασε το Mega την Τρίτη (7/10)

The Guardian: Λιγότερες διαφημίσεις στις ιστοσελίδες, περισσότερη εμπιστοστοσύνη και ικανοποίηση από τους αναγνώστες τους

Economist: Το ιστορικό περιοδικό εισέρχεται σε νέα εποχή – Η οικογένεια Ροτσιλντ πουλά το μερίδιο της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russia economy
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδρά η ρωσική ελίτ στις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων «σοβιετικού τύπου» – Εθνικοποιήσεις στη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου από τη δεκαετία του 1990

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:35
russia economy
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδρά η ρωσική ελίτ στις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων «σοβιετικού τύπου» – Εθνικοποιήσεις στη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου από τη δεκαετία του 1990

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

1 / 3