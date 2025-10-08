Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η δυναμική που είχαν εμφανίσει προχθές οι σειρές μυθοπλασίας του prime time δεν είχε συνέχεια την Τρίτη. Παρόλα αυτά η κατάταξη στις πρώτες τρεις θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμερου δεν άλλαξε.
Σκάντζα βάρδια όμως στην τέταρτη θέση του Top 10 έκανε χθες η «Γη της ελιάς» καθώς το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» υποχώρησε στην έκτη θέση. Ενδιαμέσως ξεχώρισε και πάλι η ειδική εκδοχή του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Celebrity».
Στη χθεσινή 10άδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας επέστρεψε το «Deal».
