Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

Η δυναμική που είχαν εμφανίσει προχθές οι σειρές μυθοπλασίας του prime time δεν είχε συνέχεια την Τρίτη. Παρόλα αυτά η κατάταξη στις πρώτες τρεις θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμερου δεν άλλαξε.

Σκάντζα βάρδια όμως στην τέταρτη θέση του Top 10 έκανε χθες η «Γη της ελιάς» καθώς το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» υποχώρησε στην έκτη θέση. Ενδιαμέσως ξεχώρισε και πάλι η ειδική εκδοχή του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Celebrity».

Στη χθεσινή 10άδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας επέστρεψε το «Deal».

