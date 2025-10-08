Ο Alpha κέρδισε επειδή στην κόντρα για την τηλεθέαση… έχασε το Mega την Τρίτη (7/10)

Απώλειες εμφάνισαν οι δύο πρωτοπόροι στην κούρσα τηλεθέασης χθες, ωστόσο ο Alpha συγκράτησε σχεδόν στο σύνολο του το πλήθος εκείνων που τον είχαν επιλέξει τη Δευτέρα και βρέθηκε πρώτος απλώς διότι μεγαλύτερες απώλειες (1,3%) από τη μια μέρα στην άλλη εμφάνισε το Mega, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις που κάνει καθημερινά η Nielsen στα κανάλια.

Την «κατηφόρα», επίσης πήρε χθες ο δείκτης τηλεθέασης στον ΑΝΤ1, χωρίς όμως να επηρεαστεί η θέση του σταθμού στις προτιμήσεις του κόσμου.

Απειροελάχιστη ήταν η μεταβολή (-0,1%) επίσης στο μερίδιο του ΣΚΑΪ και λίγο παραπάνω (-0,2%) ήταν στο Star, από μέρα σε μέρα.

Κέρδη, αντιθέτως, εμφάνισε το Open το μέγεθος μεριδίου του οποίου προσέγγισε το 6%. Μισή ποσοστιαία μονάδα πρόσθεσε επίσης η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ έπειτα από το πρώτο- ως αθλητικό κανάλι- προχθεσινό αρνητικό της (0,9%), είδε το μερίδιο της να διαμορφώνεται στο 1,1%, πίσω ακόμα και από την ΕΡΤ3 (1,7%). Πιο πάνω και από τα δύο όμως ήταν η επίδοση του ΜΑΚ TV.

