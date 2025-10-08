search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:30
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 17:48

Ο Alpha κέρδισε επειδή στην κόντρα για την τηλεθέαση… έχασε το Mega την Τρίτη (7/10)

08.10.2025 17:48
tiletheasi_2307_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Απώλειες εμφάνισαν οι δύο πρωτοπόροι στην κούρσα τηλεθέασης χθες, ωστόσο ο Alpha συγκράτησε σχεδόν στο σύνολο του το πλήθος εκείνων που τον είχαν επιλέξει τη Δευτέρα και βρέθηκε πρώτος απλώς διότι μεγαλύτερες απώλειες (1,3%) από τη μια μέρα στην άλλη εμφάνισε το Mega, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις που κάνει καθημερινά η Nielsen στα κανάλια.

Την «κατηφόρα», επίσης πήρε χθες ο δείκτης τηλεθέασης στον ΑΝΤ1, χωρίς όμως να επηρεαστεί η θέση του σταθμού στις προτιμήσεις του κόσμου.

Απειροελάχιστη ήταν η μεταβολή (-0,1%) επίσης στο μερίδιο του ΣΚΑΪ και λίγο παραπάνω (-0,2%) ήταν στο Star, από μέρα σε μέρα.

Κέρδη, αντιθέτως, εμφάνισε το Open το μέγεθος μεριδίου του οποίου προσέγγισε το 6%. Μισή ποσοστιαία μονάδα πρόσθεσε επίσης η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ έπειτα από το πρώτο- ως αθλητικό κανάλι- προχθεσινό αρνητικό της (0,9%), είδε το μερίδιο της να διαμορφώνεται στο 1,1%, πίσω ακόμα και από την ΕΡΤ3 (1,7%). Πιο πάνω και από τα δύο όμως ήταν η επίδοση του ΜΑΚ TV.

Διαβάστε επίσης:

The Guardian: Λιγότερες διαφημίσεις στις ιστοσελίδες, περισσότερη εμπιστοστοσύνη και ικανοποίηση από τους αναγνώστες τους

Economist: Το ιστορικό περιοδικό εισέρχεται σε νέα εποχή – Η οικογένεια Ροτσιλντ πουλά το μερίδιο της

ΑΝΤ1: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την άλλη εβδομάδα στο «The 2night show»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:30
gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

1 / 3