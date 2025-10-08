Ο Alpha κέρδισε επειδή στην κόντρα για την τηλεθέαση… έχασε το Mega την Τρίτη (7/10)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απώλειες εμφάνισαν οι δύο πρωτοπόροι στην κούρσα τηλεθέασης χθες, ωστόσο ο Alpha συγκράτησε σχεδόν στο σύνολο του το πλήθος εκείνων που τον είχαν επιλέξει τη Δευτέρα και βρέθηκε πρώτος απλώς διότι μεγαλύτερες απώλειες (1,3%) από τη μια μέρα στην άλλη εμφάνισε το Mega, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις που κάνει καθημερινά η Nielsen στα κανάλια.
Την «κατηφόρα», επίσης πήρε χθες ο δείκτης τηλεθέασης στον ΑΝΤ1, χωρίς όμως να επηρεαστεί η θέση του σταθμού στις προτιμήσεις του κόσμου.
Απειροελάχιστη ήταν η μεταβολή (-0,1%) επίσης στο μερίδιο του ΣΚΑΪ και λίγο παραπάνω (-0,2%) ήταν στο Star, από μέρα σε μέρα.
Κέρδη, αντιθέτως, εμφάνισε το Open το μέγεθος μεριδίου του οποίου προσέγγισε το 6%. Μισή ποσοστιαία μονάδα πρόσθεσε επίσης η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ έπειτα από το πρώτο- ως αθλητικό κανάλι- προχθεσινό αρνητικό της (0,9%), είδε το μερίδιο της να διαμορφώνεται στο 1,1%, πίσω ακόμα και από την ΕΡΤ3 (1,7%). Πιο πάνω και από τα δύο όμως ήταν η επίδοση του ΜΑΚ TV.
Διαβάστε επίσης:
The Guardian: Λιγότερες διαφημίσεις στις ιστοσελίδες, περισσότερη εμπιστοστοσύνη και ικανοποίηση από τους αναγνώστες τους
Economist: Το ιστορικό περιοδικό εισέρχεται σε νέα εποχή – Η οικογένεια Ροτσιλντ πουλά το μερίδιο της
ΑΝΤ1: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την άλλη εβδομάδα στο «The 2night show»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.