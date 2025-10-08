The Guardian: Λιγότερες διαφημίσεις στις ιστοσελίδες, περισσότερη εμπιστοστοσύνη και ικανοποίηση από τους αναγνώστες τους

Οι ψηφιακοί εκδότες που επιλέγουν τη μικρότερη δυνατή προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες τους, χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες αλλά και με το ευρύ κοινό, αναφέρει ο Guardian, με αφορμή φρέσκια έρευνα του.

Η περιώνυμη για την εγκυρότητα, την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, εφημερίδα μπήκε στη διαδικασία να εξετάσει τι γίνεται με τις ιντερνετικές διαφημίσεις στις ιστοσελίδες και την στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι τους με συγκεκριμένη προσέγγιση-πλαίσιο: «Στον Guardian πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Αλλά για να λειτουργήσει η δημιουργικότητα, χρειάζεται χώρο για να αναπνεύσει. Αυτή τη στιγμή, πάρα πολλές διαδικτυακές διαφημίσεις δίνουν την εντύπωση ότι έχουν αγοραστεί από άτομα που δεν χρησιμοποιούν ποτέ το διαδίκτυο. Η FAME δοκιμάζει περιβάλλοντα με υψηλή και χαμηλή διαφημιστική παρουσία για να διαπιστώσει τι λειτουργεί πραγματικά», αναφέρει στο εισαγωγικό της έρευνας Fewer Ads More Effective (FAME), με την επισήμανση ότι, σύμφωνα με την ΙΑΒ, το 80% των χρηστών είναι ευχαριστημένοι να βλέπουν διαφημίσεις ως αντάλλαγμα για κάτι που τους προσφέρεται δωρεάν.

Η έρευνα, με σκοπό την κατανόηση της περιήγησης των χρηστών στο διαδίκτυο, έδειξε ότι πάνω από τους μισούς (55%), ένιωσαν εκνευρισμό και απογοήτευση σε περιβάλλοντα «υψηλής διαφήμισης». Αντίθετα, το 73% των αναγνωστών δήλωσαν πως εμπιστεύονται τους εκδότες που κινούνται σε περιβάλλοντα «χαμηλής προβολής διαφημίσεων», σημειώνοντας πως έτσι νιώθουν πως έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο περιεχόμενο.

Επισης το 63% του συνόλου (αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.800 ατόμων), ανέφερε πως έχει θετική στάση σε εμπορική φίρμα που προβάλλεται σε περιβάλλον «χαμηλής διαφήμισης», ενώ το 38% δήλωσε ότι θυμάται της μάρκες προϊόντων που διαφημίζονται σε «περιβάλλον χαμηλής διαφήμισης».

«Αισθάνομαι συμπάθεια/ευχαρίστηση σε προϊόντα και μάρκες όταν η διαφήμιση δεν είναι ενοχλητική- νιώθω σαν να μου δίνεται η δυνατότητα επιλογής», ήταν ένα από τα πεδία της έρευνας με υψηλό ποσοστό αποδοχής (63%).

«Σταματήστε να σπαταλάτε χρήματα σε ενοχλητικές μορφές διαφήμισης που απογοητεύουν το κοινό και επενδύστε αυτά τα χρήματα σε ψηφιακή προβολή που πραγματικά μπορεί να ευδοκιμήσει», τονίζει ο Τζέιμς Φλίταμ, διευθυντής Marketing και Έρευνας του Guardian.

