ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 00:27
Tο Ποντίκι Web

08.10.2025 09:04

Με… τρομακτικούς κλόουν προωθεί η Samsung τις τηλεοράσεις της – «Τι είδα μόλις τώρα;» (Video)

08.10.2025 09:04
clown_new

Τουλάχιστον έκπληξη προκάλεσε η νέα διαφημιστική καμπάνια της Samsung για να προωθήσει την τεχνολογία στις τηλεοράσεις της και να «χτυπήσει» τους ανταγωνιστές της.

Η κεντρική ιδέα των τριών βίντεο είναι ίδια: ένας – τρομακτικός – κλόουν ανοίγει εστιατόρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και προσφέρει τοπικά φαγητά στη μισή τιμή. Το πρόβλήμα; Από τα φαγητά αυτά λείπει ένα βασικό συστατικό (ψάρι από το ιαπωνικό σούσι, τορτίγια από τα μεξικάνικα τάκος και λουκάνικο από hotdogs).

Το νόημα των διαφημιστικών κλιπ είναι επίσης το ίδιο: όπως τα φαγητά που προσφέρει ο κλόουν δεν είναι όπως πρέπει να είναι, έτσι και η τεχνολογία των ανταγωνιστών της Samsung στις τηλεοράσεις δεν είναι ίδια με αυτή του κορεατικού γίγαντα, παρότι ισχυρίζονται το αντίθετο.

Όπως γίνεται κατανοητό, η τουλάχιστον προκλητική διαφημιστική καμπάνια έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με sites που ειδικεύονται στην τεχνολογία να αναρωτιούνται «τι ακριβώς είδαμε;» και αν η κορεατική πολυεθνική αποκαλεί τους ανταγωνιστές της κλόουν. Το σίγουρο είναι, πάντως, ότι είναι ο ορισμός του επιθετικού μάρκετινγκ.

