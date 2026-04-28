Βασιλίσσης Όλγας: Ανοίγει τελικά ο δρόμος και για τα οχήματα – Επίσκεψη Μητσοτάκη, «σταματά να είναι ιδιωτικός δρόμος» λέει ο Δούκας

Μία διαμάχη ετών, ανάμεσα στην κυβέρνηση και το δήμο της Αθήνας, για το εάν θα κυκλοφορούν (ήπια) τα οχήματα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας , φαίνεται να έληξε το πρωί της Τρίτης με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πολύπαθη οδό.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη,και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δήμο, Κώστα Μπακογιάννη, ανήγγειλε ότι η Όλγας «θα δοθεί πιλοτικά στην κυκλοφορία των οχημάτων, έτσι ώστε να δούμε πως αντιδρά η πόλη και κυρίως να διαπιστώσουμε αν αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων βοηθάει ή επιβαρύνει τελικά την κίνηση στο κέντρο».

Ουσιαστικά δηλαδή αποδέχεται η κυβέρνηση το πάγιο, σταθερό και ανυποχώρητο αίτημα, που έθεσε εξαρχής ο δήμος της Αθήνας επί ημερών Χάρη Δούκα, για ήπια κυκλοφοριακή χρήση του δρόμου και από οχήματα.

Η αρχική θέση του υπουργείου Πολιτισμού (με τη συναίνεση και της προηγούμενης δημοτικής αρχής) ήταν πως δεν μπορούν να περνούν οχήματα από ένα δρόμο που εντάχθηκε σε έναν ενιαίο πολιτιστικό χώρο.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων και της επιβάρυνσης του κυκλοφοριακού στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και την ξεκάθαρη θέση της σημερινής δημοτικής αρχής, η κυβέρνηση ανέκρουσε και αποδέχθηκε, έστω και δια της διολισθήσεως με ην «πιλοτική» φόρμουλα, την ήπια κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια εξέφρασε την ικανοποίησή του «που και η νυν δημοτική αρχή, έστω και με κάποια καθυστέρηση, διότι δεν υποστήριξε το έργο όταν αυτό σχεδιάστηκε, αναγνωρίζει τη σημασία του».

Διευκρίνισε δε επί του συγκεκριμένου θέματος ότι «για το ζήτημα της κυκλοφορίας των οχημάτων, ότι η κατεύθυνση την οποία έχουμε συζητήσει με το Υπ. Μεταφορών και θα υπάρχουν ανακοινώσεις πολύ σύντομα, είναι ότι για τρεις μήνες ο δρόμος μπορεί να δοθεί πιλοτικά στην κυκλοφορία των οχημάτων».

Ικανοποίηση από Δούκα

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Αθήνας ανήρτησε μία δήλωση, με την οποία εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, αλλά και τη δικαίωσή της θέσης του για την ανάγκη να ανοίξει ο δρόμος στα αυτοκίνητα για ήπια κυκλοφορία.

Γράφει ο κ. Δούκας:

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για την πιλοτική επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία των οχημάτων αποτελεί σαφή δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή και συνέπεια. Αλλά είναι και κάτι περισσότερο: μια σαφής καταδίκη των επιλογών της προηγούμενης δημοτικής διοίκησης, η οποία ήθελε η Βασιλίσσης Όλγας να είναι ιδιωτικός δρόμος. Συνεχίζουμε, αφοσιωμένοι στην πόλη και στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε μια καλύτερη Αθήνα στους πολίτες».

Η απόφαση του Πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία των οχημάτων είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή… pic.twitter.com/qi05OzMCaL — Haris Doukas (@h_doukas) April 28, 2026

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα. Εντυπωσιάζομαι από την ποιότητα των εργασιών και από την πολύ μεγάλη πολιτιστική σημασία που το έργο αυτό έχει για την ανάδειξη της Αθήνας, για τους κατοίκους της, αλλά και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών της».

