search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 13:29

Βασιλίσσης Όλγας: Δρόμος στολίδι, ξανά στην κυκλοφορία – «Τέλειωσε η ταλαιπωρία» λέει ο Δούκας – (Photos)

vas-olgas-2

Ένας κρίσιμος δρόμος, αλλά και εμβληματικός, στο κέντρο της Αθήνας παραδίδεται ξανά στην κυκλοφορία, μετά από εργασίες ετών και αφού προηγήθηκαν (μεσολάβησαν ή και προκάλεσαν το πρόβλημα) κυβερνητικές παλινωδίες.

Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει αμέσως μετά το Πάσχα, όπως φαίνεται, με τον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα να ανακοινώνει:   

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!

Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».

@doukasharis

Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα. ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης.

♬ πρωτότυπος ήχος – Haris Doukas

Πάντως ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του, αλλά αμφισβήτησε ότι το έργο είναι του δήμου, υποστηρίζοντας ότι το έκανε η εταιρεία Ανάπλαση ΑΕ – η οποία ανήκε στον δήμο, αλλά η κυβέρνηση την απέσπασε από την δημοτική αρμοδιότητα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_war_new
Kate-Jackson-Jaclyn-Smith-Cheryl-Ladd-new
PeteDavidson
SCINFACE_shutterstock
dimitris-basis-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
kozu new
trump_war_new
vouli papakwsta karamanlis
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3