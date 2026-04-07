Λέσβος-Αφθώδης πυρετός: «Λουκέτο» από την Τετάρτη σε όλα τα τυροκομεία – «Μας έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό»

Σε δραματική κατάσταση είναι τα τυροκομεία στη Λέσβο με τους επιχειρηματίες να προαναγγέλλουν λουκέτα από αύριο στις 8 Απριλίου μέχρι νεοτέρας.

Ο λόγος είναι το μέτρο απαγόρευσης εξαγωγής των τυροκομικών προϊόντων, το οποίο ζητούν να αρθεί. Η απαγόρευση έχει κρατήσει στις αποθήκες τους τεράστιες ποσότητες τυροκομικών κια βρίσκονται σε αδιέξοδο, τόσο οικονομικά, όσο και με χώρους στις αποθήκες.

Μετά το νέο κρούσμα του αφθώδη πυρετού στην Αγία Παρασκευή που «σπάει» τη ζώνη των 10 χλμ, εντείνουν την ανησυχία για το μέλλον της κτηνοτροφίας.

«Στην κτηνοτροφία στηρίζεται η Μυτιλήνη και μετά έρχεται η ελαιοκαλλιέργεια και ο τουρισμός. Περίπου 40.000 οικογένειες, το 55% του νησιού, ασχολούνται με την κτηνοτροφία», ανέφερε στο ThessPost.gr o πρόεδρος της Ένωσης Τυροκόμων Λέσβου Ιγνάτιος Θυμέλης. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο νησί παράγονται 250 τόνοι γάλα την ημέρα, ενώ η παραγωγή σε φέτα φτάνει τους 50-60 τόνους και μάλιστα, η παραγωγή γάλακτος αυτή την περίοδο βρίσκεται στα μισά της χρονιάς.

«Αυτό που ζητάμε, είναι να επιτρέψουν τη μεταφορά των ώριμων προϊόντων που σύμφωνα με όλους τους κανόνες δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο για τον καταναλωτή, ή να μεταφερθούν προϊόντα σε αποθήκες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ούτως η άλλως, ο αφθώδης πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο και το ώριμο τυρί λόγω και της οξύτητας του, δεν μπορεί να ζήσει ο ιός. Έχουμε προϊόντα που χρειάζονται δύο μήνες ωρίμανση. Σήμερα έχει ωριμάσει το τυρί που κατασκευάστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου. Έχουμε στις αποθήκες μας τυριά από όλο το 2026 και από το 2025 που τώρα είναι εγκλωβισμένα», προσθέτει.

Τον τελευταίο μήνα έχουν θανατωθεί περίπου 20 κοπάδια στο νησί κάτι που προκαλεί έντονο φόβο σε κτηνοτρόφους ότι μπορεί να είναι οι επόμενοι.

«Φοβόμαστε για τα ζώα μας, για την παραγωγή μας, για τα προϊόντα μας. Δεν υπάρχει μια σαφής καθοδήγηση για το τι θα γίνει στο μέλλον. Θα έβγαιναν στην αγορά το Πάσχα 75.000 αρνιά, τα οποία δε μπορούν να σφαγούν, δε συζητάμε καν για άνοιγμα των σφαγίων αν και μας είπαν ότι θα γίνουν σφαγές για την τοπική αγορά… Μας έχουν βάλει τη θηλιά στον λαιμό. Σπουδάζουμε παιδιά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Τη μια μέρα έχει ένας κτηνοτρόφος κοπάδι αξίας 150.000 ευρώ και την επόμενη, μηδέν, καθώς ακόμη δεν έχει υπογραφεί η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις», σημειώνει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Στύψης και κτηνοτρόφος Ιγνάτιος Μανάβης.

