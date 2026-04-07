Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

Αίτημα στον Απόστολο Τζιτζικώστα να γνωστοποιήσει αποδεικτικά έγγραφα για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρόμου, τα οποία στοιχειοθετούν βαρύτατες ποινικές ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας, από το διάστημα 2016-23, ζήτησε δικηγόρος συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη.

Ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης, τονίζει πως ακόμη και σήμερα δεν τους έχουν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούν, κατηγορώντας μάλιστα ευθέως για «συγκάλυψη με ευρωπαϊκό χαρακτήρα».

H ανακοίνωση του δικηγόρου

Από τις 26 Ιουνίου 2025, με αίτημα μου ζήτησα από την Ε.Ε να μας γνωστοποιήσει, από το 2016 έως το 2023, κρίσιμα αποδεικτικά έγγραφα για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρόμου, τα οποία στοιχειοθετούν βαρύτατες ποινικές ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας.

Οι υπηρεσίες της Ε.Ε και ο οργανισμός ΕΡΑ, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, εποπτεύουν και ελέγχουν την πολιτική ηγεσία για τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων ασφαλείας (σύμβαση 717) στο σιδηρόδρομο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μας γνωστοποιούν τα κρίσιμα αυτά έγγραφα με αόριστες δικαιολογίες, είτε για προστασία των προσωπικών δεδομένων είτε διότι αντιδρούν οι δικηγόροι, που εκπροσωπούν την Κυβέρνηση της Ελλάδας, στην γνωστοποίηση των εγγραφών. Η «συγκάλυψη» φαίνεται παίρνει και ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Στις 4/3/2026 απέστειλα παρόμοιο αίτημα στον πατριώτη μας κ.Α Τζιτζικώστα επικεφαλής της Ε.Ε Μεταφορών και Τουρισμού.

Επειδή ο χρόνος, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, για να μπορέσει το ΑΔΣ να εξετάσει και να κρίνει τα νέα αυτά στοιχεία, για τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας, προσδοκώ τόσο οι υπηρεσίες της ΕΕ, όσο και το Υπουργείο να ανταποκριθούν άμεσα τόσο στα αιτήματα μου, όσο και στο αίτημα του Α.Δ.Σ, που πιστεύω να έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία δεν μπορεί να συγκαλύψει την Αλήθεια».

