Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πάτρα – Στο νοσοκομείο 22χρονος, αναζητείται ο δράστης

Πυροβολισμοί με τραυματισμό τα ξημερώματα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24 το περιστατικό συνέβη περίπου στις 02:30, στην περιοχή του Σουλίου Πατρών όπου είχαν δώσει ραντεβού περίπου 10 άτομα, που εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών.. Κάποια στιγμή, υπήρξε παρεξήγηση μεταξύ τους, και τότε ένας 30χρονος (σ.σ. γνωστός στις Αρχές), έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον δύο ατόμων.

Οι σφαίρες βρήκαν στο πόδι έναν 22χρονο που μεταφέρθηκε από τους υπόλοιπους στο νοσοκομείο “Αγ. Ανδρέας” , όπου οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Από εκείνη την ώρα έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και την σύλληψη του 30χρονου.

