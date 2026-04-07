Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε μπροστά στους γονείς της

Tραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στα Τρίκαλα, καθώς μια 22χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της ξαφνικά την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τους γονείς της.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr. η 22χρονη έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της και κατέρρευσε, με τους γονείς της να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε στο σημείο.

Οι διασώστες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ανάνηψη ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και στα ΤΕΠ του Νοσοκομείο Τρικάλων όπου μεταφέρθηκε αλλά δυστυχώς δεν επανήρθε.

Για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες νεκροψίας – νεκροτομής.

