Ημαθία: Τραγικός τέλος στην εξαφάνιση 67χρονου – Βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία στην Ημαθία, όπου ένας 67χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, το οποίο είχε καταλήξει σε αρδευτικό κανάλι, στην κοινότητα Σχοινά, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pliroforiodotis.gr η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε, όταν εντοπίστηκε αυτοκίνητο εντός του καναλιού και ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, χωρίς να είναι αρχικά γνωστό εάν υπήρχε εγκλωβισμένος επιβάτης εντός του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις έξι πυροσβέστες, καθώς και η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 2ης ΕΜΑΚ, που προχώρησαν σε επιχείρηση ανάσυρσης.

Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι διασώστες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο όχημα. Όπως προέκυψε, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί από τους συγγενείς του μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η δήλωση εξαφάνισης έγινε την Κυριακή (5 Απριλίου 2026), ενώ το όχημα εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση, με την προανάκριση να διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

