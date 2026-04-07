07.04.2026 09:29

Παλλήνη: Ο νεκρός άνδρας είχε αφήσει σημείωμα στη σύζυγο και τον αδελφό του

Το σενάριο της αυτοκτονίας δείχνει το πιο πιθανό πλέον για τον θάνατο του 49χρονου άνδρα στη Παλλήνη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το θύμα, που βρέθηκε με δύο δεματικά δεμένα στον λαιμό του, μέσα σε χαντάκι, φέρεται να έχει αφήσει ένα σημείωμα στη σύζυγό του και τον αδελφό του. Στο σημείωμα φέρεται να εκφράζει την αγάπη του προς αυτούς, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρη η αφορμή για την οποία μπορεί να θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη μένει στο «τραπέζι» το ενδεχόμενο εγκλήματος, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε κακώσεις στο σώμα του και θέλουν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο πριν βγουν τα τελικά συμπεράσματα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες, Δευτέρα, από περαστικό, πεσμένος σε χαντάκι επί των οδών 541 π.Χ και Λεονταρίου. 

