ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 06:33
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

07.04.2026 06:10

Καιρός: Μεγάλη εβδομάδα με 4 εποχές… δύο μέρες ακόμα καλοκαίρι!

Ένας ισχυρός αφρικανικός αντικυκλώνας απλώνεται και φέρνει μαζί του θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Αφρικής. Αυτό σημαίνει πως το τριήμερο που διανύουμε θα είναι ένα μικρό «καλοκαίρι», με τον υδράργυρό να αγγίζει κατά τόπους ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι η ώρα για την επιστροφή στα κοντομάνικα, ενώ η ατμόσφαιρα επιτέλους καθάρισε. Αλήθεια, εσείς πλύνατε τα αυτοκίνητά σας από όλη αυτή τη λάσπη των προηγούμενων ημερών; Είναι η ιδανική στιγμή!

Για όσους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή οι μετακινήσεις σε στεριά και θάλασσα θα γίνουν κανονικά, χωρίς προβλήματα, καθώς οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και οι συνθήκες ομαλές.

Πώς θα κυλήσει η Μεγάλη Εβδομάδα;

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, θα απολαύσουμε εντυπωσιακά ανοιξιάτικες συνθήκες με 25άρια. Ωστόσο, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως την Κυριακή του Πάσχα, το σκηνικό ανατρέπεται πλήρως. Προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, ακόμα και χιόνια στα ορεινά!

Αναλυτικά για σήμερα Μεγάλη Τρίτη

Ο καιρός είναι «χαρά Θεού» στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με γενική αιθρία. Κάποιες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, φέρνοντας πιθανά ψιλόβροχα κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ αργότερα στα νότια πελάγη θα ενισχυθούν τοπικά στα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί στους 23 με 25 βαθμούς.

Στην Αττική αίρθιος θα είναι καιρός με άπλετη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Και στην Θεσσαλονίκη η ημέρα θα κυλήσει με τον ήλιο πρωταγωνιστή και με κάποιες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και το θερμόμετρο θα δείξει 24 βαθμούς κελσίου το μεσημέρι.

Προοπτική: Η μεγάλη ανατροπή μετά την Τετάρτη

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα έχουμε μία ακόμα μέρα καλοκαιριού με αίθριες συνθήκες, αν και δεν θα λείψουν κάποιες βροχές στα ορεινά και το Βόρειο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα όμως, «γλιστράνε» ψυχρές αέριες μάζες από τον Βορρά, έτσι ρίχνοντας ένα βλέμμα στην εξέλιξη της εβδομάδας και πάντα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνεται ότι περιμένουμε:

  • Μεγάλη Πέμπτη: Πτώση της θερμοκρασίας κατά 5-6 βαθμούς και βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη.
  • Μεγάλη Παρασκευή: Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια, με ενίσχυση των βοριάδων και βροχές.
  • Μεγάλο Σάββατο: Γενικευμένη κακοκαιρία (εκτός Κρήτης) με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και παγετό στα ορεινά. Τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.
  • Κυριακή του Πάσχα: Η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά, αλλά οι θυελλώδεις νοτιάδες στα ανατολικά και νότια πελάγη ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα. Το σούβλισμα του οβελία θα γίνει με συννεφιά και πιο περιορισμένες βροχές.

Κάθε μέρα όμως θα επικαιροποιούμε τα δεδομένα μας!

Σε κάθε περίπτωση, ας μην αφήσουμε τον καιρό να χαλάσει την διάθεση και τα σχέδια μας… και ας ζήσουμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας ανθρώπους ότι και αν αποφασίσει η ατμόσφαιρα!

Διαβάστε επίσης

Αποκαλυπτικό το υλικό που κατασχέθηκε από τον πραγματογνώμονα: Πώς έκαναν τον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών εργοτάξιο

Πατέρας 30χρονης που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα: Εγώ την έδεσα, ήταν αλκοολική, μπορούσε να γίνει επικίνδυνη 

Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου – Πέθανε ξαφνικά ο γιος της, Βασίλης Ρίζος

trump07234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν μπορεί να «εξαφανιστεί» σε μια νύχτα, «θα τους ισοπεδώσουμε μέσα σε 4 ώρες» – Όλες οι εξελίξεις

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ ζητεί άμεση ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα λόγω της ενεργειακής κρίσης

skier
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

varoufakis 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

varoufakis 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

syrigos_liagkas
LIFESTYLE

Συρίγος κατά Λιάγκα: «Βαρέθηκα να μετράω τις συγγνώμες του – Μας κάνει να ντρεπόμαστε για τη δουλειά μας» (Video)

kozu new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

