Καιρός: Μεγάλη εβδομάδα με 4 εποχές… δύο μέρες ακόμα καλοκαίρι!

Ένας ισχυρός αφρικανικός αντικυκλώνας απλώνεται και φέρνει μαζί του θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Αφρικής. Αυτό σημαίνει πως το τριήμερο που διανύουμε θα είναι ένα μικρό «καλοκαίρι», με τον υδράργυρό να αγγίζει κατά τόπους ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι η ώρα για την επιστροφή στα κοντομάνικα, ενώ η ατμόσφαιρα επιτέλους καθάρισε. Αλήθεια, εσείς πλύνατε τα αυτοκίνητά σας από όλη αυτή τη λάσπη των προηγούμενων ημερών; Είναι η ιδανική στιγμή!
Για όσους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή οι μετακινήσεις σε στεριά και θάλασσα θα γίνουν κανονικά, χωρίς προβλήματα, καθώς οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και οι συνθήκες ομαλές.
Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, θα απολαύσουμε εντυπωσιακά ανοιξιάτικες συνθήκες με 25άρια. Ωστόσο, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως την Κυριακή του Πάσχα, το σκηνικό ανατρέπεται πλήρως. Προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, ακόμα και χιόνια στα ορεινά!
Ο καιρός είναι «χαρά Θεού» στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με γενική αιθρία. Κάποιες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, φέρνοντας πιθανά ψιλόβροχα κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ αργότερα στα νότια πελάγη θα ενισχυθούν τοπικά στα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί στους 23 με 25 βαθμούς.
Στην Αττική αίρθιος θα είναι καιρός με άπλετη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.
Και στην Θεσσαλονίκη η ημέρα θα κυλήσει με τον ήλιο πρωταγωνιστή και με κάποιες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και το θερμόμετρο θα δείξει 24 βαθμούς κελσίου το μεσημέρι.
Τη Μεγάλη Τετάρτη θα έχουμε μία ακόμα μέρα καλοκαιριού με αίθριες συνθήκες, αν και δεν θα λείψουν κάποιες βροχές στα ορεινά και το Βόρειο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα όμως, «γλιστράνε» ψυχρές αέριες μάζες από τον Βορρά, έτσι ρίχνοντας ένα βλέμμα στην εξέλιξη της εβδομάδας και πάντα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνεται ότι περιμένουμε:
Κάθε μέρα όμως θα επικαιροποιούμε τα δεδομένα μας!
Σε κάθε περίπτωση, ας μην αφήσουμε τον καιρό να χαλάσει την διάθεση και τα σχέδια μας… και ας ζήσουμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας ανθρώπους ότι και αν αποφασίσει η ατμόσφαιρα!
