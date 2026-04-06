ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 19:30
Αποκαλυπτικό το υλικό που κατασχέθηκε από τον πραγματογνώμονα: Πώς έκαναν τον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών εργοτάξιο

Αποκαλυπτικό είναι το φωτογραφικό υλικό που κατασχέθηκε από το κινητό του δικαστικού πραγματογνώμονα και έρχεται τώρα στη δημοσιότητα.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο φαίνονται μπουλντόζες και εργάτες λίγο μετά τη σύγκρουση στα Τεμπη να έχουν μετατρέψει τον τόπο του δυστυχήματος σε εργοτάξιο.

Σε άλλες φωτογραφίες και βίντεο φαίνονται πυροσβέστες να απομακρύνουν αντικείμενα από τα βαγόνια. Το οπτικό υλικό λειτουργεί προς επίρρωση της θεωρίας του μπαζώματος, καθώς φαίνεται ότι δεν λήφθηκε κανένα μέτρο, ώστε να μην αλλοιωθεί ο τόπος του δυστυχήματος.

Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ. Ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, εισερχόμενος στο δικαστήριο «υπάρχει σημαντικό υλικό το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη δικογραφία του μπαζώματος. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφικό υλικό το οποίο δείχνει σχεδόν καρέ καρέ με ημεροχρονολογίες πώς έγινε εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία του μπαζώματος».

H Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος της οικογένειας Τιλκερίδη, δήλωσε ότι η πλευρά της κατηγορίας διαθέτει πλέον σημαντικά ενισχυμένο αποδεικτικό υλικό, το οποίο – όπως υποστηρίζει – δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία κατά τη διάρκεια της πολυετούς ανάκρισης. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, τα νέα δεδομένα αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ως προς τη βαρύτητα των κατηγοριών όσο και ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων.

Διαβάστε επίσης

Στις 27 Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη – Αναμένεται παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και από το Ελληνικό Δημόσιο

Πατέρας 30χρονης που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα: Εγώ την έδεσα, ήταν αλκοολική, μπορούσε να γίνει επικίνδυνη 

Δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Προσφυγή στον Άρειο Πάγο ετοιμάζουν συνήγοροι κατηγορίας (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών – Αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιό τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ανασύρει συνέντευξη Μητσοτάκη του Οκτωβρίου που έλεγε «διαφωνώ με το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή»

ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Όταν η αμφιλεγόμενη εκδοχή του MAGA συναντά την πολιτική ανικανότητα και πολεμοχαρή παράνοια

MEDIA

Τα «Σόι σου» και «1% club» πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του διήμερου (4,5/4)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «γαλλικό μοντέλο» στην Ελλάδα: Tι σημαίνει το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή και πώς αλλάζει η ισορροπία εξουσιών

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

ΚΟΣΜΟΣ

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

