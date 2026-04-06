Αποκαλυπτικό το υλικό που κατασχέθηκε από τον πραγματογνώμονα: Πώς έκαναν τον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών εργοτάξιο

Αποκαλυπτικό είναι το φωτογραφικό υλικό που κατασχέθηκε από το κινητό του δικαστικού πραγματογνώμονα και έρχεται τώρα στη δημοσιότητα.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο φαίνονται μπουλντόζες και εργάτες λίγο μετά τη σύγκρουση στα Τεμπη να έχουν μετατρέψει τον τόπο του δυστυχήματος σε εργοτάξιο.

Σε άλλες φωτογραφίες και βίντεο φαίνονται πυροσβέστες να απομακρύνουν αντικείμενα από τα βαγόνια. Το οπτικό υλικό λειτουργεί προς επίρρωση της θεωρίας του μπαζώματος, καθώς φαίνεται ότι δεν λήφθηκε κανένα μέτρο, ώστε να μην αλλοιωθεί ο τόπος του δυστυχήματος.

Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ. Ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, εισερχόμενος στο δικαστήριο «υπάρχει σημαντικό υλικό το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη δικογραφία του μπαζώματος. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφικό υλικό το οποίο δείχνει σχεδόν καρέ καρέ με ημεροχρονολογίες πώς έγινε εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία του μπαζώματος».

H Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος της οικογένειας Τιλκερίδη, δήλωσε ότι η πλευρά της κατηγορίας διαθέτει πλέον σημαντικά ενισχυμένο αποδεικτικό υλικό, το οποίο – όπως υποστηρίζει – δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία κατά τη διάρκεια της πολυετούς ανάκρισης. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, τα νέα δεδομένα αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ως προς τη βαρύτητα των κατηγοριών όσο και ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων.

