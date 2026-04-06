ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:26
ΕΛΛΑΔΑ

06.04.2026 11:48

Δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Προσφυγή στον Άρειο Πάγο ετοιμάζουν συνήγοροι κατηγορίας (Video)

06.04.2026 11:48
Στον Άρειο Πάγο προτίθενται να προσφύγουν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για τη δίκη που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, θέτοντας στο μικροσκόπιο τη νομιμότητα της αποχής δικαστή αλλά και της αποδοχής της από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε η δικηγόρος Στέλλα Βαλάνη, σύμφωνα με το thesspost.gr. Η δικηγόρος, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια Τιλκερίδη, επισήμανε ότι θα κατατεθεί σχετική αίτηση ώστε να κριθεί εάν οι συγκεκριμένες διαδικαστικές ενέργειες συνάδουν με το νόμο. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αναβολή της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο, μετά την αποδοχή της δήλωσης αποχής της προέδρου του δικαστηρίου.

Παράλληλα, η ίδια τόνισε ότι η πλευρά της κατηγορίας διαθέτει πλέον σημαντικά ενισχυμένο αποδεικτικό υλικό, το οποίο –όπως υποστηρίζει– δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία κατά τη διάρκεια της πολυετούς ανάκρισης. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, τα νέα δεδομένα αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ως προς τη βαρύτητα των κατηγοριών όσο και ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, η κ. Βαλάνη έκανε λόγο για στοιχεία που προέκυψαν από κατασχεθέν υλικό και αφορούν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αναβάθμιση κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και σε διεύρυνση του κατηγορητηρίου με νέα πρόσωπα. Οι συνήγοροι κατηγορίας εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, με την προσφυγή στον Άρειο Πάγο να αποτελεί το επόμενο βήμα σε μια διαδικασία που, όπως επισημαίνουν, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο λόγω των νέων αποκαλύψεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:26
ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα» ξεκαθαρίζει η Τεχεράνη για το σχέδιο άμεσης εκεχειρίας – Δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: 66χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα – Κατέληξε στα κρατητήρια

