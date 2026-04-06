Θεσσαλονίκη: Οικογένεια αγριογούρουνων βγήκε… βόλτα στο κέντρο της πόλης (video)

Σε μόνιμους κατοίκους της πόλης της Θεσσαλονίκης τείνουν να μετατραπούν τα αγριογούρουνα, καθώς ολοένα και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις τους σε κατοικημένες περιοχές.

Αυτή τη φορά, μια ολόκληρη οικογένεια κατέβηκε ακόμη πιο κοντά στο κέντρο και εντοπίστηκε μπροστά από γνωστή αλυσίδα καφέ στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη διασταύρωση με την οδό Παπάφη, σε μικρή απόσταση από σταθμό του Μετρό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και έγινε viral, τα αγριογούρουνα παραμένουν ακίνητα στον δρόμο, δείχνοντας επιφυλακτικά και αγχωμένα, ενώ φαίνεται πως προσπαθούν να προστατεύσουν τα νεότερα μέλη της ομάδας.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες: Έληξε ο συναγερμός μετά από έλεγχο του ΤΕΕΜ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονη για επίθεση σε τρεις ανήλικες, στο νοσοκομείο τα θύματα

Τι να κάνετε αν δεν πάρετε το Δώρο Πάσχα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη