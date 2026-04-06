ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:27
06.04.2026 11:37

Από άνοιξη… φθινόπωρο – Με κρύο και βροχές το Πάσχα, η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Το… ανοιξιάτικο τριήμερο που ξεκίνησε σήμερα, θα μας… προσγειώσει από το Μεγάλο Σάββατο.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για απότομη πτώση της θερμοκρασίας, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου μάλιστα, τονίζει ότι το Μ. Σάββατο και η Κυριακή του Πάσχα, θα έχουν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Η αστάθεια του καιρού θα ξεκινήσει από την Μεγάλη Πέμπτη όπου το θερμόμετρο θα κάνει «βουτιά» 3-4 βαθμών και την Μεγάλη Παρασκευή άλλους 6-8 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo, στην Αθήνα από τους 21 βαθμούς της Μεγάλης Πέμπτης, η μέγιστη την επόμενη ημέρα θα είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται η σημαντικότερη μεταβολή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες.
Η κατάσταση θα είναι λίγο καλύτερη στη νότια Ελλάδα, αλλά στην ηπειρωτική ως και την Δευτέρα του Πάσχα όταν και θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ωστόσο, τονίζει πως το Σαββατοκύριακο το σκηνικό θα είναι φθινοπωρινό στο μεγαλύτερο μέρο της χώρας, αλλά θα μοιάζει… «σχεδόν χειμωνιάτικο» στην δυτική κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Οικογένεια αγριογούρουνων βγήκε… βόλτα στο κέντρο της πόλης (video)

Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες: Έληξε ο συναγερμός μετά από έλεγχο του ΤΕΕΜ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονη για επίθεση σε τρεις ανήλικες, στο νοσοκομείο τα θύματα

Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή: Διευκρινίσεις Μαρινάκη – Στο τραπέζι αναστολή βουλευτικής ιδιότητας και μείωση βουλευτών

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

«Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα» ξεκαθαρίζει η Τεχεράνη για το σχέδιο άμεσης εκεχειρίας – Δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Πειραιάς: 66χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα – Κατέληξε στα κρατητήρια

Χαρδαλιάς: «Επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις μας, η αντιπλημμυρική θωράκιση της Ανατολικής Αττικής δεν μπορεί να περιμένει»

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

