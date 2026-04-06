Από άνοιξη… φθινόπωρο – Με κρύο και βροχές το Πάσχα, η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Το… ανοιξιάτικο τριήμερο που ξεκίνησε σήμερα, θα μας… προσγειώσει από το Μεγάλο Σάββατο.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για απότομη πτώση της θερμοκρασίας, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου μάλιστα, τονίζει ότι το Μ. Σάββατο και η Κυριακή του Πάσχα, θα έχουν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Η αστάθεια του καιρού θα ξεκινήσει από την Μεγάλη Πέμπτη όπου το θερμόμετρο θα κάνει «βουτιά» 3-4 βαθμών και την Μεγάλη Παρασκευή άλλους 6-8 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo, στην Αθήνα από τους 21 βαθμούς της Μεγάλης Πέμπτης, η μέγιστη την επόμενη ημέρα θα είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται η σημαντικότερη μεταβολή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Η κατάσταση θα είναι λίγο καλύτερη στη νότια Ελλάδα, αλλά στην ηπειρωτική ως και την Δευτέρα του Πάσχα όταν και θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ωστόσο, τονίζει πως το Σαββατοκύριακο το σκηνικό θα είναι φθινοπωρινό στο μεγαλύτερο μέρο της χώρας, αλλά θα μοιάζει… «σχεδόν χειμωνιάτικο» στην δυτική κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

