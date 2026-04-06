Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας μας χαρίζει τριήμερο «καλοκαίρι»

Θυμάστε τι καιρό φέρνει ένας αντικυκλώνας; Μετά τη μανία του ERMINIO, ένας ισχυρός αφρικανικός αντικυκλώνας απλώνεται πλέον πάνω από την περιοχή μας, λειτουργώντας σαν μια θερμή «ασπίδα». Φέρνει μαζί του θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Αφρικής και μας χαρίζει ένα τριήμερο πραγματικό καλοκαίρι, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα.

Η ατμόσφαιρα επιτέλους καθαρίζει από τη σκόνη και είναι η ιδανική ευκαιρία να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας από όλη αυτή τη λάσπη των προηγούμενων ημερών. Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη θα κυκλοφορούμε με κοντομάνικα, καθώς οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν κατά τόπους και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι μετακινήσεις θα γίνονται χωρίς προβλήματα με ήπιους ανέμους, ενώ οι όποιες «μικροασταθείουλες» στα ηπειρωτικά δεν θα είναι ικανές να χαλάσουν το σκηνικό. Προσοχή όμως, γιατί από τη Μεγάλη Πέμπτη κάτι φαίνεται να αλλάζει, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στον ορίζοντα.

Αναλυτικά για σήμερα Μεγάλη Δευτέρα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα, ενώ στη Στερεά και την Πελοπόννησο φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε άνοδο και θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στη Θεσσαλία, την Αιτωλοακαρνανία και την Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 21 βαθμούς, ενώ στις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη οι τιμές θα είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για κάποιες ψιχάλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις αργότερα, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς.

Η συνέχεια της Μεγάλης Εβδομάδας

Τη Μεγάλη Τρίτη περιμένουμε ακόμα πιο καλοκαιρινές συνθήκες, αφού θα λείπουν ακόμα και αυτές οι λίγες σταγόνες βροχής. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, προσφέροντας μια τέλεια μέρα για τις προετοιμασίες των εορτών.

Τη Μεγάλη Τετάρτη το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο, με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και κάποιες σκόρπιες βροχές στα ηπειρωτικά. Από τη Μεγάλη Πέμπτη όμως το σκηνικό μάλλον ανατρέπεται, καθώς φαίνεται πως οι βροχές επιστρέφουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Απολαύστε το καλοκαιρινό διάλειμμα όσο διαρκεί!

Ωστόσο, το τι τελικά θα συμβεί όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας αλλά και με τι καιρό θα σουβλίσουμε τον οβελία… θα το εκτιμήσουμε με ασφάλεια τις επόμενες μέρες, προς το παρόν πρόκειται μόνο για εκτιμήσεις. Άλλωστε η ατμόσφαιρα τον Απρίλιο κάθε άλλο παρά αμετάβλητη δεν είναι!

Τελικά το δεδομένο μας είναι ένα… τριήμερο καλοκαίρι!

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 58χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις σε δύσβατο σημείο στο Αγγελοχώρι

Αιτωλοακαρνανία: Ενέδρα ληστών σε οικογένεια – Άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ (Video)

Χαλκίδα: Κατέρρευσε ξαφνικά παλιό σπίτι στο κέντρο της πόλης (Video)