ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:50
Παλλήνη: Τι εκτιμούν οι Αρχές για τον νεκρό με τα δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η διερεύνηση των αιτιών θανάτου ενός άνδρα που βρέθηκε στην άκρη του δρόμου στα σύνορα Παλλήνης-Παιανίας αργά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας.

Ιατροδικαστής και αστυνομικοί εκφράζουν την εκτίμηση πως ίσως και να πρόκειται για αυτοκτονία, ωστόσο υπάρχουν αρκετά ευρήματα που δεν δείχνουν να ταιριάζουν με το σκηνικό της αυτοχειρίας.

Το πτώμα του άτυχου άνδρα εντόπισαν στην οδό Λεονταρίου διερχόμενοι πολίτες οι οποίοι και κάλεσαν το «100».

Δεν εντοπίστηκε αυτόπτης μάρτυρας, ούτε έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του θύματος από κάμερες ασφαλείας

Πρόκειται για μια περιοχή όπου υπάρχουν αρκετά σπίτια, πλην όμως από τις προσπάθειες των αστυνομικών, δεν εντοπίστηκε κάποιος αυτόπτης μάρτυρας που να παρατήρησε οτιδήποτε ύποπτο. Επιπλέον, από τις κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του θύματος.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή,το θύμα έφερε στο λαιμό του περασμένα δύο δεματικά (tire-up).

Αυτό που δεν κατάφεραν να εντοπίσουν δια γυμνού οφθαλμού ήταν σημάδια σε κάποια από τις δύο παλάμες, δηλαδή σημάδια από την προσπάθεια του άνδρα να τραβήξει τα δεματικά για να δώσει τέλος στη ζωή του.

Σήμερα εξάλλου θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου εξέταση στο πτώμα του θύματος, στο νεκροτομείο της Αθήνας,προκειμένου να ερευνηθούν κάποια σημάδια που ίσως και να αποδειχθούν κρίσιμα για την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης.

