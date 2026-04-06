Βόλος: Συνελήφθησαν οι δραπέτες της Κασσαβέτειας μετά από απόπειρα ληστείας στο Θέρμο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δύο βαρυποινίτες που είχαν δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας στον Βόλο στις 2 Ιανουαρίου 2025, έπειτα από επιχείρηση που στήθηκε με αφορμή απόπειρα ληστείας σε βάρος επιχειρηματία στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Οι δύο δραπέτες, αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που είχε συνδεθεί με δύο ανθρωποκτονίες το 2015, στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο, με κίνητρο τη ληστεία.

Η απόπειρα ληστείας και οι πυροβολισμοί

Το βράδυ του Σαββάτου (04.04.2026), μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, ο οποίος είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Λάρισας, εισέβαλαν στο σπίτι επιχειρηματία στο Θέρμο.

Αρχικά ακινητοποίησαν τη σύζυγό του, ενώ όταν ο 65χρονος επέστρεψε στην οικία του, του επιτέθηκαν ζητώντας χρήματα. Η κινητοποίηση των γειτόνων και του γιου του ζευγαριού φαίνεται πως απέτρεψε τη ληστεία.

Κατά τη διαφυγή των δραστών, ακούστηκαν πυροβολισμοί από καλάσνικοφ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η καταδίωξη και το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δράστες διέφυγαν με νοικιασμένο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα αλβανικής καταγωγής. Από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκε το σπίτι που είχε μισθωθεί με ψευδή στοιχεία στον οικισμό Μαραθιάς, με τις αρχές να θέτουν την περιοχή υπό παρακολούθηση.

Όταν το όχημα εντοπίστηκε να αποχωρεί, στήθηκε μπλόκο και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο δραπέτων, οι οποίοι βρίσκονταν κρυμμένοι στο πορτμπαγκάζ, καθώς και της οδηγού.

Συλλήψεις και όπλα στη μισθωμένη κατοικία

Ακολούθησε έρευνα στη μισθωμένη κατοικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κρατούμενος των φυλακών Λάρισας, ο οποίος επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες και 57 φυσίγγια.

Διαβάστε επίσης:

Συγκινεί η αφοσίωση σκυλίτσας: Διένυσε 1 χλμ για να βρει βοήθεια για άλλο σκυλάκι (Video)

Παλλήνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χαντάκι – Είχε tie wraps δεμένα στον λαιμό του

Πάτρα: Συνελήφθη 30χρονος με χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα