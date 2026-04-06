search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 00:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 23:35

Βόλος: Συνελήφθησαν οι δραπέτες της Κασσαβέτειας μετά από απόπειρα ληστείας στο Θέρμο

06.04.2026 23:35
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δύο βαρυποινίτες που είχαν δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας στον Βόλο στις 2 Ιανουαρίου 2025, έπειτα από επιχείρηση που στήθηκε με αφορμή απόπειρα ληστείας σε βάρος επιχειρηματία στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Οι δύο δραπέτες, αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που είχε συνδεθεί με δύο ανθρωποκτονίες το 2015, στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο, με κίνητρο τη ληστεία.

Η απόπειρα ληστείας και οι πυροβολισμοί

Το βράδυ του Σαββάτου (04.04.2026), μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, ο οποίος είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Λάρισας, εισέβαλαν στο σπίτι επιχειρηματία στο Θέρμο.

Αρχικά ακινητοποίησαν τη σύζυγό του, ενώ όταν ο 65χρονος επέστρεψε στην οικία του, του επιτέθηκαν ζητώντας χρήματα. Η κινητοποίηση των γειτόνων και του γιου του ζευγαριού φαίνεται πως απέτρεψε τη ληστεία.

Κατά τη διαφυγή των δραστών, ακούστηκαν πυροβολισμοί από καλάσνικοφ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η καταδίωξη και το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δράστες διέφυγαν με νοικιασμένο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα αλβανικής καταγωγής. Από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκε το σπίτι που είχε μισθωθεί με ψευδή στοιχεία στον οικισμό Μαραθιάς, με τις αρχές να θέτουν την περιοχή υπό παρακολούθηση.

Όταν το όχημα εντοπίστηκε να αποχωρεί, στήθηκε μπλόκο και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο δραπέτων, οι οποίοι βρίσκονταν κρυμμένοι στο πορτμπαγκάζ, καθώς και της οδηγού.

Συλλήψεις και όπλα στη μισθωμένη κατοικία

Ακολούθησε έρευνα στη μισθωμένη κατοικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κρατούμενος των φυλακών Λάρισας, ο οποίος επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες και 57 φυσίγγια.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 00:42
trump07234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν μπορεί να «εξαφανιστεί» σε μια νύχτα, «θα τους ισοπεδώσουμε μέσα σε 4 ώρες» – Όλες οι εξελίξεις

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ ζητεί άμεση ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα λόγω της ενεργειακής κρίσης

skier
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

1 / 3