Πάτρα: Συνελήφθη 30χρονος με χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα που είχε στην κατοχή του χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα προχώρησε το πρωί της Μ. Δευτέρας, 6/4, η Ασφάλεια Πατρών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Ρίου.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα της περιοχής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και ένα πιστόλι κρότου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν βεγγαλικά και όπλα. Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία έχει εντείνει τους σχετικούς ελέγχους ενόψει της Ανάστασης, προκειμένου να περιοριστεί το επικίνδυνο έθιμο της ρίψης κροτίδων και βεγγαλικών.

