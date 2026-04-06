Τρόμος για 12χρονο ασθενή και τη μητέρα του: Το ασθενοφόρο πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς

Ανησυχητικό περιστατικό συνέβη στο Βόλο, με ασθενοφόρο να παίρνει φωτιά κατά τη διάρκεια μεταφοράς ασθενή.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα στο Βόλο στις 16:45. Το ασθενοφόρο μετέφερε 12χρονο ασθενή, μαζί με τη μητέρα του στην Αθήνα. Καθώς βρισκόταν στο ύψος της Σκούρπης το έσβησε ο κινητήρας και εκδηλώθηκε φωτιά.

Το πλήρωμα αντεδρασε με ψυχραιμία, βγάζοντας το παιδί, τη μητέρα και έπειτα, εγκαταλείποντας το ασθενοφόρο, σύμφωνα με το taxydromos.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ μετά από λίγη ώρα έφτασε άλλο ασθενοφόρο, που παρέλαβε το παιδί και τη μητέρα του.

Το ασθενοφόρο κάηκε ολοσχερώς. Ήταν δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρου Νιάρχου» και είχε κάνει αρκετά χιλιόμετρα.

Αποκαλυπτικό το υλικό που κατασχέθηκε από τον πραγματογνώμονα: Πώς έκαναν τον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών εργοτάξιο

Πατέρας 30χρονης που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα: Εγώ την έδεσα, ήταν αλκοολική, μπορούσε να γίνει επικίνδυνη

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Βόλο: Χειριστής καταπλακώθηκε από εκσκαφέα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος