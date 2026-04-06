ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 21:22
06.04.2026 20:31

Παλλήνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χαντάκι – Είχε tie wraps δεμένα στον λαιμό του

Ένας άνδρας, αγνώστων στοιχείων, περίπου 50-55 ετών, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, 6/4, σε χαντάκι στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών 541 π.Χ. και Λεονταρίου και είχε δύο tie wraps (δεματικά καλωδίων) δεμένα γύρω από τον λαιμό του.

Τη σορό εντόπισε διερχόμενος πολίτης, που ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

Σημειώνεται ότι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δεματικά ήταν δεμένα με τις άκρες τους σε αντίθετες κατευθύνσεις, κάτι που δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 21:20
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ διαβάζει παραμύθια σε παιδιά στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, τo «κυνήγι αυγών» και ο… πόλεμος στο Ιράν

ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η αφοσίωση σκυλίτσας: Διένυσε 1 χλμ για να βρει βοήθεια για άλλο σκυλάκι (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ «βυθίζει» τη ΝΔ – Η φθορά για κυβέρνηση και οι ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης

