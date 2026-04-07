Μυστήριο με τη διπλή πτώση 27χρονης στο Μαρούσι – Οι δραματικές μαρτυρίες από τη γειτονιά και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σκηνές που θυμίζουν περισσότερο κινηματογραφικό σενάριο παρά πραγματικότητα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου 2026 στο Μαρούσι, στην οδό Αγράφων 12, όταν μια 27χρονη γυναίκα ουκρανικής καταγωγής βρέθηκε να πέφτει όχι μία αλλά δύο φορές από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε μαζί με τον 29χρονο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σήμερα σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο topontiki η νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας αρχικά στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου εκεί που διαμένει μια 65χρονη γυναίκα . Η γυναίκα του τρίτου ορόφου αργότερα μιλώντας στους αστυνομικούς ανέφερε ότι «ξαφνικά κατάλαβα ότι κάποιος ήταν στο μπαλκόνι μου και νόμιζα αρχικά ότι ήταν κλέφτες. Στο πρόσωπο όμως της γυναίκας αναγνώρισα την ένοικο του διαμερίσματος που βρίσκεται από πάνω μου». Η νεαρή γυναίκα από την Ουκρανία φαίνεται πως πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο βρήκε στην μισοανεβασμένη τέντα του τρίτου ορόφου που έκοψε την φόρα της προς τα κάτω και βρέθηκε στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου.

Η 27χρονη, όπως προκύπτει από την μαρτυρία της 65χρονης φέρεται να ήταν τρομοκρατημένη και να φοβόταν τον σύζυγό της μετά από καυγά που είχε μαζί του. Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην πολυκατοικία λίγους μήνες πριν και μέχρι πρόσφατα δεν είχε δώσει δικαιώματα, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες οι εντάσεις αναμεσά τους είχαν γίνει αισθητές στους γείτονες.

Φεύγοντας από το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου η 27χρονη, σύμφωνα πάντα με τον αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο topontiki βγήκε στον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας ενώ λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο διαμέρισμά της. Τίποτε δεν προμήνυε τη δεύτερη απόπειρά της να βρεθεί στο κενό. Άνθρωπος από την απέναντι πολυκατοικία που είχε δει το σκηνικό ειδοποίησε τις αρχές, καθώς η 27χρονη κείτονταν χτυπημένη βαριά στο χώρο του πάρκινγκ στο μπροστινό σημείο της τετραώροφης πολυκατοικίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο σύντροφός της κάλεσε ασθενοφόρο.

Η γυναίκα του τρίτου ορόφου φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που της πήραν αργότερα κατάθεση ότι «άκουσε φωνές και διαπληκτισμούς πριν από την δεύτερη πτώση, ενώ την πρώτη φορά όταν και βρέθηκε στο μπαλκόνι της η 27χρονη δεν είχε ακούσει κάτι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομία, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, για αρκετή ώρα υπήρχαν εμφανή ίχνη αίματος στο σημείο του πάρκινγκ της τετραώροφης πολυκατοικίας.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, φέροντας πολλαπλά κατάγματα. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή, ενώ δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η κατάθεσή της.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία, μετά από μαρτυρίες που κάνουν λόγο για έντονο καβγά πριν από το περιστατικό. Ο ίδιος, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν σε αυτή τη φάση βαρύτερη κατηγορία εις βάρος του. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει δώσει σαφή και ολοκληρωμένη εκδοχή για το τι προηγήθηκε μέσα στο διαμέρισμα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από απόπειρα αυτοκτονίας μέχρι περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Το γεγονός ότι η 27χρονη κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι μετά την πρώτη πτώση και στη συνέχεια έπεσε ξανά αποτελεί το πιο κρίσιμο και ανεξήγητο κομμάτι της υπόθεσης.

Το «κλειδί» για τη διαλεύκανση του θρίλερ βρίσκεται πλέον στην ίδια την 27χρονη. Η κατάθεσή της, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της, είναι αυτή που αναμένεται να φωτίσει τι πραγματικά συνέβη μέσα στο διαμέρισμα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ της πτώσης της 27χρονης κοπέλας.

Συγκινεί η αφοσίωση σκυλίτσας: Διένυσε 1 χλμ για να βρει βοήθεια για άλλο σκυλάκι (Video)

Παλλήνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χαντάκι – Είχε tie wraps δεμένα στον λαιμό του

Πάτρα: Συνελήφθη 30χρονος με χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα