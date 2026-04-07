ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 10:58
07.04.2026 09:22

Στον δρόμο ξανά οι αγρότες της Καρδίτσας, μπλόκο στον Ε65 για ΟΠΕΚΕΠΕ – πληρωμές

Με τη συμμετοχή αγροτών και από τη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πασχαλινό μπλόκο που στήνουν οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα Μεγάλη Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, στο ύψος του κόμβου, στις 12 το μεσημέρι.

Στο κάλεσμα ανταποκρίνονται αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής, ενώ ήδη κινητοποίηση έχει ανακοινώσει και ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, καλώντας τα μέλη του να δώσουν το «παρών» με φυσική παρουσία και οχήματα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, η οποία μετά από διευρυμένη συνεδρίαση αποφάσισε την επανάληψη των δυναμικών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος.

Οι αγρότες προχωρούν στο μπλόκο προβάλλοντας επτά βασικά αιτήματα:

-Πληρωμή όλων των εκκρεμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς περικοπές
-Καθιέρωση εγγυημένων τιμών στα προϊόντα
-Μείωση του κόστους παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, εφόδια)
-Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

Κλείσιμο-Ρύθμιση και διαγραφή χρεών
-Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στον θεσσαλικό κάμπο
-Τερματισμός διώξεων για συμμετοχή σε προηγούμενες κινητοποιήσεις

Από την πλευρά τους, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, τονίζοντας ότι «η εβδομάδα παθών για την αγροτιά δεν τελειώνει με υπομονή αλλά με πάλη», καλώντας σε μαζική συμμετοχή.

Παλλήνη: Τι εκτιμούν οι Αρχές για τον νεκρό με τα δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό

Μυστήριο με τη διπλή πτώση 27χρονης στο Μαρούσι – Οι δραματικές μαρτυρίες από τη γειτονιά και τα αναπάντητα ερωτήματα

Καιρός: Μεγάλη εβδομάδα με 4 εποχές… δύο μέρες ακόμα καλοκαίρι!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρό» το πασχαλινό τραπέζι – Φόβοι και για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; – Τι γίνεται με το πορτοκαλί

LIFESTYLE

Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, γέλασα από την τρομάρα μου» (Video)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερες σκέψεις Τραμπ: «Ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση» - IDF: «Μην παίρνετε τρένα», δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

