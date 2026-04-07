ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:51
07.04.2026 08:17

Εξαφάνιση 17χρονου στη Χαλκιδική

07.04.2026 08:17
exafanisi_xalkidiki

Κινητοποίηση των Αρχών στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση του Γιουσέφ Εουάντα, ηλικίας 17 ετών.

Ανακοίνωση με πληροφορίες για τον ανήλικο έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα ίχνη του 17χρονου Εουάντα Γιουσέφ, αιγυπτιακής καταγωγής, χάθηκαν πρωινές ώρες της 6ης Απριλίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Πολύγυρου, Χαλκιδικής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εουάντα (επ.) Γιουσέφ (ον.), 17 ετών, έχει ύψος 1,75μ. και είναι αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

protes boithies new
sifnos_monastiri
Quest omilos
nea_dimokratia_KO_new
drones new
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
varoufakis 876- new
kozu new
syrigos_liagkas
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:49
protes boithies new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλάζει το φαρμακείο του αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει από τις 18 Ιουνίου – Το πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφωθούν

sifnos_monastiri
TRAVEL

Η Σίφνος στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

Quest omilos
BUSINESS

Quest: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2025 με ισχυρή ρευστότητα και επενδυτική ευελιξία

