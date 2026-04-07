ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 11:00
07.04.2026 09:53

Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι – Συνελήφθη η γιαγιά του

Θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στον Πειραιά όταν ένας σκύλος επιτέθηκε σε ένα παιδί 2 ετών.

Συγκεκριμένα, ένα κοριτσάκι δύο ετών διέφυγε της προσοχής της γιαγιάς του και πλησίασε- σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού – έναν σκύλο ο οποίος και του επιτέθηκε.

Το σκυλί δάγκωσε το δίχρονο κορίτσι στο κεφάλι. Αμέσως και με τη συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Η γιαγιά του παιδιού που είναι από την Ολλανδία, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε μπροστά στους γονείς της

Ημαθία: Τραγικός τέλος στην εξαφάνιση 67χρονου – Βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι

Παλλήνη: Ο νεκρός άνδρας είχε αφήσει σημείωμα στη σύζυγο και τον αδελφό του

Ειρήνη Μουρτζούκου: Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη το 2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρό» το πασχαλινό τραπέζι – Φόβοι και για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; – Τι γίνεται με το πορτοκαλί

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερες σκέψεις Τραμπ: «Ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση» - IDF: «Μην παίρνετε τρένα», δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

