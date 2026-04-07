Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι – Συνελήφθη η γιαγιά του

Θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στον Πειραιά όταν ένας σκύλος επιτέθηκε σε ένα παιδί 2 ετών.

Συγκεκριμένα, ένα κοριτσάκι δύο ετών διέφυγε της προσοχής της γιαγιάς του και πλησίασε- σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού – έναν σκύλο ο οποίος και του επιτέθηκε.

Το σκυλί δάγκωσε το δίχρονο κορίτσι στο κεφάλι. Αμέσως και με τη συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Η γιαγιά του παιδιού που είναι από την Ολλανδία, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

