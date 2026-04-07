Τρίκαλα: 33χρονος με καραμπίνα στη μέση κεντρικού δρόμου απειλούσε να σκοτώσει τον κουνιάδο του

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στην πόλη των Τρικάλων, μετατρέποντας έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης σε πεδίο αναστάτωσης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 33χρονος άνδρας, εμφανώς εκτός ελέγχου, βρέθηκε στη μέση της οδού Βασιλέως Τσιτσάνη κρατώντας στα χέρια του κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας φώναζε και απειλούσε ότι θα σκοτώσει τον κουνιάδο του, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους πολίτες και οδηγούς, που παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τις εξελίξεις.

Η άμεση κινητοποίηση των ανδρών της Ασφάλειας Τρικάλων αποδείχθηκε καθοριστική. Με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, προσέγγισαν τον 33χρονο και, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Η καραμπίνα αφαιρέθηκε, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν έληξε εκεί. Ακολούθησαν σκηνές έντασης και εντός της οικογένειας, με τη σύζυγο του 33χρονου να προχωρά σε μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, προσθέτοντας νέα διάσταση στην ήδη σοβαρή υπόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοχρησία, απειλή κατά της ζωής και παράνομη οπλοφορία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης

