search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 13:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 12:28

Τρίκαλα: 33χρονος με καραμπίνα στη μέση κεντρικού δρόμου απειλούσε να σκοτώσει τον κουνιάδο του

peripoliko-new

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στην πόλη των Τρικάλων, μετατρέποντας έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης σε πεδίο αναστάτωσης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 33χρονος άνδρας, εμφανώς εκτός ελέγχου, βρέθηκε στη μέση της οδού Βασιλέως Τσιτσάνη κρατώντας στα χέρια του κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας φώναζε και απειλούσε ότι θα σκοτώσει τον κουνιάδο του, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους πολίτες και οδηγούς, που παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τις εξελίξεις.

Η άμεση κινητοποίηση των ανδρών της Ασφάλειας Τρικάλων αποδείχθηκε καθοριστική. Με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, προσέγγισαν τον 33χρονο και, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Η καραμπίνα αφαιρέθηκε, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν έληξε εκεί. Ακολούθησαν σκηνές έντασης και εντός της οικογένειας, με τη σύζυγο του 33χρονου να προχωρά σε μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, προσθέτοντας νέα διάσταση στην ήδη σοβαρή υπόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοχρησία, απειλή κατά της ζωής και παράνομη οπλοφορία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
suzuki_swift_hybrid_040
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

iran_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

giorgos_kakousis_facebook
ΕΛΛΑΔΑ

advertorial-anorexia
ADVERTORIAL

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

kozu new
ΚΟΣΜΟΣ

iran_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

vouli papakwsta karamanlis
ΚΑΛΧΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

suzuki_swift_hybrid_040
iran_war_new
giorgos_kakousis_facebook
1 / 3