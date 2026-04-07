Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

Στους δρόμους βγήκαν πάλι οι αγρότες. Απο το πρωί κινούνται με τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Ε65 προκειμένου – σε πρώτη φάση – να σταθμεύσουν αριστερά και δεξιά του δρόμου.

Συγκεκριμένα οι αγρότες ζητούν από τις αστυνομικές αρχές (η παρουσία τους είναι ισχυρή) να επιτρέψουν την πρόσβασή τους στον οδικό άξονα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική διαμαρτυρία, αναδεικνύοντας τα αιτήματά τους.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Παράλληλα, σημαντικό «αγκάθι» για τους αγρότες αποτελεί το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Διαβάστε επίσης

Λέσβος-Αφθώδης πυρετός: «Λουκέτο» από την Τετάρτη σε όλα τα τυροκομεία – «Μας έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό»

Τρίκαλα: 33χρονος με καραμπίνα στη μέση κεντρικού δρόμου απειλούσε να σκοτώσει τον κουνιάδο του

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η κηδεία του – Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου