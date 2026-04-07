ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:59
07.04.2026 12:13

Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η κηδεία του – Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου

07.04.2026 12:13
Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του αρχιτέκτονα Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου.

Με μια λιτή ανακοίνωση η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς ενημέρωσε με ανάρτηση για τις λεπτομέρειες της κηδείας του παιδιού της.

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη Ρίζο.

Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.

Ο γιος, Δημήτρης
Η μητέρα, Θεανώ
Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.iban: GR9201401420142002001000086»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

