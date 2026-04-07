Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η κηδεία του – Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του αρχιτέκτονα Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου.
Με μια λιτή ανακοίνωση η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς ενημέρωσε με ανάρτηση για τις λεπτομέρειες της κηδείας του παιδιού της.
«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη Ρίζο.
Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.
Ο γιος, Δημήτρης
Η μητέρα, Θεανώ
Η σύντροφος, Μαρία
Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.iban: GR9201401420142002001000086»
Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23
Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πάτρα – Στο νοσοκομείο 22χρονος, αναζητείται ο δράστης
