Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η κηδεία του – Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του αρχιτέκτονα Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου.

Με μια λιτή ανακοίνωση η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς ενημέρωσε με ανάρτηση για τις λεπτομέρειες της κηδείας του παιδιού της.

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη Ρίζο.

Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.

Ο γιος, Δημήτρης

Η μητέρα, Θεανώ

Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.iban: GR9201401420142002001000086»

Διαβάστε επίσης:

