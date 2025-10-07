search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025
07.10.2025

Ο «Άγιος έρωτας» οδηγός στην κούρσα τηλεθέασης της Δευτέρας (6/10)

Έξι θέσεις στο Top 10 με τις δημοφιλέστερες εκπομπές, καταλήφθηκαν τη Δευτέρα από επεισόδια ελληνικών σειρών, σύμφωνα με τη Nielsen, αποτελεί στοιχείο σαφούς προτίμησης σε συγκεκριμένη τυπολογία προγραμμάτων που θα μπορούσε να περιγραφεί και ως αποθέωση της ελληνικής μυθοπλασίας και βεβαίως υψηλής συγκέντρωσης τηλεθεατών από τις 21.00 και ύστερα, ουσιαστικά επιμερισμένοι σε τρία κανάλια.

Κορυφαία επιλογή ήταν-ποιος άλλος- ο «Άγιος έρωτας», με δεύτερη επιλογή το «Grand Hotel» και τρίτη το «Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Πιο απλά δύο σειρές του Alpha στην πρώτη τριάδα.

Η πρεμιέρα της κωμικής σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» του Mega απέναντι σε «Άγιο έρωτα» και  «Grand Hotel» στάθηκε αξιοπρεπώς, ενώ η αλλοτινή πρωταθλήτρια τηλεθέασης του σταθμού «Η γη της ελιάς» πέρασε στην έκτη θέση, ήταν ισοδύναμη με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θα γίνει εκατομμυριούχος» και έχασε στις λεπτομέρειες (δεύτερα δεκαδικά ψηφία).

Στα αξιοπρόσεκτα επίσης το πλασάρισμα της σειράς «Να μ’ αγαπάς» στην δεκάδα σε χρονική ζώνη όπου συνήθως  κυριαρχούν και επικρατούν κυρίως τα τηλεπαιχνίδια και είχαμε καιρό να δούμε πρόταση μυθοπλασίας.

