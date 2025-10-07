«Πάνω στο νήμα» πρώτο σε τηλεθέαση το Mega τη Δευτέρα (6/10)

Έπειτα από τα ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης τηλεθέασης της ΕΡΤ2, που πια ονομάζεται ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, του περασμένου Σαββατοκύριακου, τα δεδομένα τηλεθέασης του σταθμού με φουλ αθλητικό περιεχόμενο αναπέμπουν σε επιδόσεις του παρελθόντος της ΕΡΤ2.

Το χθεσινό 0,9% που μέτρησε η Nielsen για θεματικό κανάλι της ΕΡΤ ξάφνιασε. Προφανώς και δεν περίμενε κάποιος θεαματικές αλλαγές, από τη μια στιγμή στην άλλη, όμως η ανοδική τάση που αναπτύχθηκε στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου δεν είχε συνέχεια.

Κατά τα λοιπά, πρώτευσε στις τηλεπροτιμήσεις το Mega εξασφαλίζοντας οριακή πρόκριση στον συναγωνισμό με τον Alpha. Τα δύο κανάλια είχαν διαφορά δυναμικότητας μεταξύ τους μόλις 0,1%.

Ο ΑΝΤ1 είχε αξιοπρόσεκτη εκκίνηση εβδομάδας με επίδοση σαφώς καλύτερη από εκείνη της προπερασμένης Δευτέρας και μένει να φανεί στις επόμενες ημέρες αν θα έχει διάρκεια η ανοδική τάση.

Ο ΣΚΑΪ παρέμεινε τέταρτη επιλογή με επίδοση βελτιωμένη κατά0,2% συγκριτικά με της προπερασμένης Δευτέρας.

Το Open είδε το μερίδιο του να διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 5% και η ΕΡΤ1 ξαναπέρασε στην περιοχή του 4%.

Το ΜΑΚ TV με τηλεπωλήσεις στην πρωινή ζώνη προγραμματος του και επαναλήψεις ελληνικών και ξένων σειρών ήταν πάνω από την ΕΡΤ3 σε τηλεθέαση.

