ΕΡΤ: Επανεξετάζεται η επαναφορά ενημερωτικών στοιχείων στην ΕΡΤ1 προσεχώς

Ζυμώσεις έχουν αρχίσει, σε όχι έντονους για την ώρα ρυθμούς- αναμένεται να ανέβουν έπειτα από τη Eurovision-, στην ΕΡΤ με το βλέμμα στην τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 και ενώ τρέχει το πρότζεκτ Μουντιάλ.

Εκ των θεμάτων που απασχολούν είναι η επαναφορά περιεχομένου με ειδησεογραφικό- ενημερωτικό πρόσημο στην ΕΡΤ1 στο πλαίσιο ενίσχυσης του αποτυπώματος της στον στίβο της τηλεθέασης.

Μελετάται το ενδεχόμενο από το φθινόπωρο να κάνει την επαναεμφάνιση της ενημερωτική εκπομπή στην πρωινή ζώνη και προσθήκη μεταμεσημεριανού δελτίου ειδήσεων- εκεί κατά τις 15.00.

Παράλληλα γίνονται κινήσεις , κατά κύκλους περι την ΕΡΤ, ώστε το προγραμματικό status quo στην μεταμεσημεριανή-απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ1 να παραμείνει όπως είναι και το οποίο έχουν «αγκαλιάσει» οι τηλεθεατές.

Στο μεταξύ εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΕΡΤ πρόταση εκπομπής με- προσωρινό- τίτλο «1905- 2025 Ιστορίες του Ελληνικού Κινηματογράφου» η οποία ολοκληρώνεται σε 12 επεισόδια και σύμφωνα με την απόφαση στη Διαύγεια το κόστος παραγωγής ανα επεισόδιο, ανέρχεται στα 19.900,90 ευρώ, χώρια οι εργοδοτικές εισφορές (έως 3.550 ευρώ/επεισόδιο). Η πρόταση από την εταιρεία VCA προορίζεται για το πρόγραμμα της περιόδου 2026- 2027.

Διαβάστε επίσης:

